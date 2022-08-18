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2年訴訟無用…這地區Apple TV+恐更貴！蘋果9月起加收「Netflix稅」

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞報導指稱，蘋果目前與芝加哥市達成和解，將從9月中旬開始向位於芝加哥市內的Apple TV+等串流影音服務用戶額外收取9%稅金。

此筆稅金源自芝加哥市從2015年推行的娛樂稅新制，針對串流影音服務額外徵收9%稅金，當時包含Netflix、Spotify等業者均受到影響，其中也包含蘋果，並且被戲稱為「Netflix稅」。

而蘋果在2018年以此政策違反美國聯邦網路稅收自由法案，以及美國憲法中關於商業及正當程序相關法條為由，向芝加哥市發起訴訟，並且持續在法院爭論長達2年多時間。

雖然蘋果在後續提出上訴，但法院仍認定蘋果上訴理由不夠充足，因此裁決芝加哥市勝訴。

最終，蘋果選擇與芝加哥市進行和解，並且同意自今年9月15日開始向芝加哥市內的Apple TV+等服務使用者收取9%稅金。而作為和解條件，蘋果將可不用補繳過往積欠的稅金，但也代表接下來位於芝加哥市的Apple TV+等服務將以更高價格收費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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