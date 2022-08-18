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Uber終止積分累積計畫Uber Rewards 將推Uber One訂閱獨享優惠

聯合新聞網／ 楊又肇

Uber稍早透過信件宣佈將於今年11月1日起終止過去從2018年開始推行的積分累積計畫Uber Rewards，未來將主力推廣從去年開始推出的Uber One訂閱服務。

Uber Rewards積分累積計畫可讓Uber或Uber Eats服務使用者在每消費1美元時累積積分，並且透過積分換取乘車或餐飲外送折扣。如同航空公司提供飛行里程累積計畫一樣，Uber Rewards累積超過一定積分時即可升等，例如累積超過7500積分，即可升級為鑽石等級身分，並且能獲取高級客戶服務、免費乘車，以及可優先選擇服務評價更好的司機與三次Uber Eats免費外送服務。

而此次宣佈將於今年11月以後終止此項積分累積計畫，Uber強調使用者依然可在今年8月底持續透過Uber或Uber Eats服務累積積分，並且可在今年10月底以前兌換積分。

未來Uber並未準備透過其他類似計畫取代Uber Rewards，但會將主力聚焦在去年推行的Uber One訂閱服務，透過更大優惠增加車輛搭乘與餐飲外送服務使用率，將以每月9.99美元，或是一年99.99美元價格提供訂閱，並且能額外獲得高級會員享有客戶服務，以及特別優惠，以及邀請限定體驗內容。

為了吸引更多人加入訂閱Uber One服務，Uber接下來將針對現行使用Uber Rewards積分累積計畫的使用者，提供1個月的Uber One免費試用資格，藉此吸引更多人改訂閱使用此項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 外送 鑽石

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