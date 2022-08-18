說好的全球發行呢…純白信用卡Apple Card滿3年了 現在在哪裡？

蘋果2019年時推出純白信用卡「Apple Card」，在全球掀起話題，也吸引不少果迷想申請蒐藏，但時隔3年了，究竟Apple Card到底有沒有推行至全球呢？答案是，沒有。

根據《MacRumors》報導，2019年8月6日蘋果客戶推出限量Apple Card，並在兩週後在全美發行，只要是合法美國居民都可申請，然而3年過去了，期待Apple Card的海外蘋果用戶，到現在仍是看得到，用不到。

報導中指出，加拿大銀行協會數據顯示，Apple Card在加拿大特別興盛，除了iPhone佔有50%市場外，在2021年1月以前，Apple Card的Visa和萬事達卡在加拿大的流通量為7620萬張，且Apple Card若綁定Apple Pay付款，還可以得到2％的現金回饋，與其他銀行信用卡出現競爭。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在2019年拜訪德國時表示，蘋果願意在其他國家發行Apple Card，但礙於世界各地銀行法規不同，目前僅在加拿大發行，目前蘋果也尚未宣布在國際上有擴展發行Apple Card的計劃。

Apple Card是高盛銀行與萬事達卡合作推出，可以透過iPhone或Apple Watch上的Apple Wallet進行卡片管理，除了付款可獲得現金回饋外，使用Apple Card購買蘋果產品還可享有領利率優惠。

對於Apple Card推出3年都還沒有在其他國家發行的消息，雖然蘋果看似祭出優惠紅利吸引果粉，但仍有網友不買單，認為不就只是一張萬事達卡嗎？也有美國網友且認為Apple Card利率高，所以自己沒有申辦，更表示其他卡都比Apple Card好用多了。

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