睡前再看！Nothing Phone (1)有幾顆LED？磁性男數「1、2…」吸48萬人進數羊儀式

半夜睡不著嗎？來看看另類的「數羊」培養睡眠氣氛吧（誤）！堪稱是超炫炮手機「Nothing Phone (1)」，其背蓋LED發亮外觀一推出就受矚目，網友好奇到底背後有多少顆LED組成？一名YouTuber拍片直接從1算給你看，吸引4.1萬人按讚及近50萬觀看次數。

外媒報導，雖然Nothing Phone (1)的硬體相較其他大廠手機不太出色，但光是背蓋裡圍繞著鏡頭與無線充電線圈的發光體足以吸引眾人目光，也讓手機美學更上層樓。據Nothing公司說法，Nothing Phone (1)的LED發光體超過900個，但也讓人好奇總數到底為何，才能夠組成這麼完美的發光配置。

Nothing Phone (1)背蓋的左上方鏡頭LED數量有33顆，但因每一排都是由2顆LED組成，故有66顆，全部共972顆。（翻攝自YouTube頻道「JerryRigEverything」）

YouTube頻道「JerryRigEverything」為了要證實Nothing Phone (1)背蓋的LED數量，將手機拆解，可見4處（左上鏡頭、右上、無線充電圈及底部）LED燈的部分有貼紙覆蓋，能讓光線減少藍光並變得更白。隨後開始一一細數LED燈的數量，共有486顆LED（左上鏡頭326顆、右上33顆、無線充電圈326顆、底部27顆），不過再細看下發現每一排其實是2顆LED組成，故486 x 2，一共為972顆。

放大Nothing Phone (1)的背蓋LED部分，明顯可見每一排都是由2顆LED組成。（翻攝自YouTube頻道「JerryRigEverything」）

「JerryRigEverything」用低沉的英文嗓音數「1、2、3、4」花了10分鐘左右，整個過程就像進行睡前的「數羊儀式」般，該影片吸引超過4.1萬人按讚、48萬觀看次數。

網友笑喊這部影片根本是「ASMR（自發性知覺高潮反應）」，邊聽邊入睡，「睡眠的絕佳聲音」、「我和你一起數的時候，我的眼睛就模糊了。」、「竟然有超過40萬人在看他數LED」、「這比數羊好」、「從沒想過我會看人家數LED數10分鐘。」

（註：請從52秒處開始聽「數羊」）

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