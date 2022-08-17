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有人用Apple Maps嗎？ 網激推「這2點」完勝Google Maps

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問有人在用Apple Maps嗎？網一致推這2點完勝。導航示意圖／ingimage
有網友詢問有人在用Apple Maps嗎？網一致推這2點完勝。導航示意圖／ingimage

現代人相當依賴手機地圖，不僅可以導航到目的地，還能查看店家資訊，近日就有網友詢問，除了常見的Google Maps，是否有人習慣使用Apple Maps，結果釣出不少使用者回應，他們一致推薦Apple Maps的「路徑演算法」和「語音導航」遠勝Google，惟圖資功能尚有一段差距。

一名網友在PTT上發文詢問「有人用Apple Maps嗎？」他表示自己雖然一直用iOS系統，長期以來卻只用Google Maps。他指出原因是2012年蘋果在iPhone的地圖App上出了大包，賈伯斯大為震怒開除了地圖項目負責人，當時他因為這個新聞嘗試用了蘋果地圖，發現內容幾乎錯誤、準度也超低，因此直至最近才又重新注意到它。

不少網友點評，如今Apple的導航功能已經完勝Google，「Google導航常常導到奇怪地方或路徑，Uber或Apple的演算法正常很多」、「Apple路線比較不會拐來拐去或是碰一堆紅綠燈」、「Apple提供的資訊多，導航路徑也比較適合我，Google老愛鑽小路被整過好幾次，有一次進到2米小路差點卡住出不來」。

一些網友則力推Apple的語音導航，「主要是騎車聽導航的時候，會報路名真的方便很多」、「蘋果導航會講路名，Google只會講幾公尺轉」、「Apple地圖語音提示好太多了」。

還有人指出其他優點，「Siri的聲音讓我只會用Apple Maps」、「用Apple Maps配合CarPlay停車後，手機會顯示停車位置，這對於常跑戶外的人真的很有用」、「Apple有測速、路況」。

但仍有網友認為Apple的圖資仍差了Google一大截，「Apple導航輾壓Google，只是圖資真的還差太遠」、「Google比較完整…在圖資變更完整之前都不會考慮用Apple」、「Apple Maps在台灣真的難用啊，搜尋一些餐廳，到現在還會出現導到大陸的情況」、「日本和美國的好用，台灣的就還好」、「用Google查地址，用Apple導航」。

Apple APP 演算法 Google Maps

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