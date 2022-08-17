微軟iPadOS版Office終於能用「手寫轉文字」了
在近期透過Office Insider Program測試計畫釋出的預覽內容中，微軟終於將蘋果在iPadOS 14版本中提供的Scribble手寫轉文字功能加入，將可讓使用者透過Apple Pencil在iPadOS上使用的Word、PowerPoint、Excel，直接插入以手寫轉換的文字內容。
隨著iPadOS 14版本開始提供的Scribble手寫轉文字功能，可以讓使用者在iPad上的文字欄位直接以Apple Pencil進行書寫，並且快速透過識別方式轉換成數位文字，藉此節省使用者頻繁切換文字輸入模式的繁瑣過程。
而此次在對應iPadOS使用的新版Office更新加入此項功能，將讓更多透過iPad處理文件內容的使用者感到更加便利，同時也能以更直覺方式編輯文件。
目前此項功能將先透過Office Insider Program測試計畫提供，並且藉由TestFlight管道下載測試版本，至於正式版本預計會在未來幾週後釋出。
而如果要使用此項功能，同時也要確認所使用iPad是否能啟用Scribble手寫轉文字功能，目前僅適用於相容第一代或第二代Apple Pencil的iPad Pro，或是第三代iPad Air，以及第五代iPad mini與第六代iPad以後機種，作業系統則必須更新至iPadOS 14以後版本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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