常受騙？加入LINE官方「趨勢科技防詐達人」 可打擊詐騙廣告、假消息
隨科技進步，詐騙廣告頻傳，讓人難以分辨，許多民眾深受其害。網紅「垃圾文界的一位美少年」在臉書宣導，民眾可以加入LINE官方帳號「趨勢科技防詐達人」，驗證可疑訊息，且官方帳號有與警政署合作，主要針對「詐騙連結、詐騙LINE ID、假訊息」進行相關驗證，以保障民眾不受騙。
「趨勢科技防詐達人」功能包含，民眾可以將可疑網址或LINE ID傳給防詐達人，防詐達人會立即回覆網站是否安全，或者是否為詐騙帳號，保護你與身邊家人朋友的人身和帳戶安全。
其次，可以邀請防詐達人加入LINE群組，就像加裝防詐清淨機，多了一層保護，當有人貼出危險連結或不實資訊，防詐達人就會自動偵測並提出警示。
「垃圾文界的一位美少年」說明，網路世界處處是陷阱，提醒網友若深怕受騙、容易被洗腦、亦或是針對講不聽的長輩，建議加入「趨勢科技防詐達人」預防身邊充斥的詐騙網站或假訊息等。
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