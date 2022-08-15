常受騙？加入LINE官方「趨勢科技防詐達人」 可打擊詐騙廣告、假消息

聯合新聞網／ 綜合報導
隨科技日漸發達，網路詐騙及假消息頻傳。示意圖／ingimage
隨科技日漸發達，網路詐騙及假消息頻傳。示意圖／ingimage

隨科技進步，詐騙廣告頻傳，讓人難以分辨，許多民眾深受其害。網紅「垃圾文界的一位美少年」在臉書宣導，民眾可以加入LINE官方帳號「趨勢科技防詐達人」，驗證可疑訊息，且官方帳號有與警政署合作，主要針對「詐騙連結、詐騙LINE ID、假訊息」進行相關驗證，以保障民眾不受騙。

「趨勢科技防詐達人」功能包含，民眾可以將可疑網址或LINE ID傳給防詐達人，防詐達人會立即回覆網站是否安全，或者是否為詐騙帳號，保護你與身邊家人朋友的人身和帳戶安全。

「趨勢科技防詐達人」宣傳文宣。圖擷自垃圾文界的一位美少年臉書
「趨勢科技防詐達人」宣傳文宣。圖擷自垃圾文界的一位美少年臉書

其次，可以邀請防詐達人加入LINE群組，就像加裝防詐清淨機，多了一層保護，當有人貼出危險連結或不實資訊，防詐達人就會自動偵測並提出警示。

常見的詐騙廣告形式。圖擷自垃圾文界的一位美少年臉書
常見的詐騙廣告形式。圖擷自垃圾文界的一位美少年臉書

「垃圾文界的一位美少年」說明，網路世界處處是陷阱，提醒網友若深怕受騙、容易被洗腦、亦或是針對講不聽的長輩，建議加入「趨勢科技防詐達人」預防身邊充斥的詐騙網站或假訊息等。

詐騙 假消息 LINE

延伸閱讀

律師曝「十幾年前柬埔寨光景」 網一聽感嘆：現在不一樣了

這個單純小漁村全變樣 主持人嘆：柬埔寨已不是記憶的樣子

到柬埔寨「一下飛機踩泥沼」 律師：別怪受害者的初心

日本科技業沒落原因為何？ 網友回「2字」秒解答

相關新聞

矛盾大對決你選哪個？他們寧願1年禁用手機 也不願做這件事

你在網路上做過最害羞或最見不得光的事是什麼？一家網路公司調查發現，不少美國人會悄悄搜尋認識的人相關細節了解他們的生活方式，更有人寧願用1年「禁用手機」來換取「網路隱私保密」，那，你會這麼做嗎？

打擊盜版為何那麼難？研究：觸法或惡意軟體宣導讓人無感

數位媒體誕生使盜版猖獗，自 1980 年起唱片和電影發行商都極力阻止盜版，但效果不彰，而法國 ESSCA 管理學院也透過新研究，說明為何打擊盜版那麼困難。

臉書自動翻譯為何稱「翻譯年糕」？ 起源自「這部卡通」

用手機滑臉書時，經常針對一些非本國語言的動態，下方會有一行小小的字樣：「翻譯年糕」或是「查看原文」，至於為何稱為「翻譯年糕」呢？Dcard有網友發文，臉書翻譯小組的解釋是因，卡通《哆啦A夢》裡有「翻譯蒟蒻」的道具，而「年糕」更加貼合台灣文化，故將即時翻譯功能取名為翻譯年糕。

常受騙？加入LINE官方「趨勢科技防詐達人」 可打擊詐騙廣告、假消息

隨科技進步，詐騙廣告頻傳，讓人難以分辨，許多民眾深受其害。網紅「垃圾文界的一位美少年」在臉書宣導，民眾可以加入LINE官方帳號「趨勢科技防詐達人」，驗證可疑訊息，且官方帳號有與警政署合作，主要針對「詐騙連結、詐騙LINE ID、假訊息」進行相關驗證，以保障民眾不受騙。

Google開放玩家試玩120分鐘Stadia平台遊戲 限制一次看

除了近期測試透過Google Search讓玩家能直接找到包含自家Stadia在內雲端串流遊戲服務遊戲，Google近期更宣佈在Stadia服務增加超過100款可試玩遊戲，甚至可以一直試玩到特定時長，或是完成特定成就項目。

微軟開源超過1500款3D Emoji內容 盼創作者孵出更多元表情符號

微軟稍早宣佈透過Github及Figma開源超過1500款3D Emoji，讓創作者能免費使用這些素材重新創作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。