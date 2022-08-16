增營收！蘋果將在iPhone自有app增更多廣告
日前傳出蘋果計畫在App Store增加更多廣告欄位之後，彭博新聞記者Mark Gurman稍早更指稱蘋果接下來將持續擴大其iAd廣告業務發展，將會在App Store、Apple Maps、Apple TV+、Apple Podcast，或是Apple Books等app內容增加廣告曝光欄位。
由於目前全球使用蘋果裝置的比重越來越高，尤其iPhone目前在全球累積活躍使用人數已經超過10億人，累積銷售數量更超過20億，若能以此數量規模結合廣告內容曝光，將能推動豐厚的廣告營收分潤。
實際上，蘋果很早就已經開放第三方開發者在app內安插廣告，並且透過iAd機制獲取廣告曝光營收分潤，類似Google等業者當前的做法，但如果以目前蘋果自有app內容使用率持續增加，透過類似App Store的廣告內容曝光，顯然也能為蘋果帶來豐厚的廣告營收分潤。
不過，蘋果方面並未回應是否計畫在自有app內容增加更多廣告曝光欄位，但日前確實說明將於App Store增加廣告曝光機會，並且強調將加上特別標記，讓使用者能一眼看出是廣告內容，避免造成引誘使用者誤按等爭議。
而在自有App內容增加廣告曝光欄位，顯然將成為蘋果擴大服務類別項目營收做法一環。
至於先前從iOS 14開始加入防止app追蹤個人隱私功能，並且可讓使用者隨時移除所有app內容，以及可自訂預設使用app選項，蘋果似乎也做好相應準備，避免遭人撻罰有壟斷市場行為，但或許依然會被人批評以廣告內容影響使用體驗，顯然就要看蘋果如何拿捏相關尺寸。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 3大廠颳起不了「摺疊手機旋風」？網一面倒曝殘酷關鍵
📢 別急買iPhone 13！9蘋果產品「不值得現在買」 這物竟已出5年
📢 跟著我記口訣！遇「假臉」Deepfake視訊交友 喊這句話1秒露餡
📢 【周報】iPhone回歸「電量百分比」卻有限制 網狂酸：安卓早有了
📢 【教學】免手動做！Word同檔案設2種頁碼 2大重點輕鬆設定
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言