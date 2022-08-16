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增營收！蘋果將在iPhone自有app增更多廣告

聯合新聞網／ 楊又肇

日前傳出蘋果計畫在App Store增加更多廣告欄位之後，彭博新聞記者Mark Gurman稍早更指稱蘋果接下來將持續擴大其iAd廣告業務發展，將會在App Store、Apple Maps、Apple TV+、Apple Podcast，或是Apple Books等app內容增加廣告曝光欄位。

由於目前全球使用蘋果裝置的比重越來越高，尤其iPhone目前在全球累積活躍使用人數已經超過10億人，累積銷售數量更超過20億，若能以此數量規模結合廣告內容曝光，將能推動豐厚的廣告營收分潤。

實際上，蘋果很早就已經開放第三方開發者在app內安插廣告，並且透過iAd機制獲取廣告曝光營收分潤，類似Google等業者當前的做法，但如果以目前蘋果自有app內容使用率持續增加，透過類似App Store的廣告內容曝光，顯然也能為蘋果帶來豐厚的廣告營收分潤。

不過，蘋果方面並未回應是否計畫在自有app內容增加更多廣告曝光欄位，但日前確實說明將於App Store增加廣告曝光機會，並且強調將加上特別標記，讓使用者能一眼看出是廣告內容，避免造成引誘使用者誤按等爭議。

而在自有App內容增加廣告曝光欄位，顯然將成為蘋果擴大服務類別項目營收做法一環。

至於先前從iOS 14開始加入防止app追蹤個人隱私功能，並且可讓使用者隨時移除所有app內容，以及可自訂預設使用app選項，蘋果似乎也做好相應準備，避免遭人撻罰有壟斷市場行為，但或許依然會被人批評以廣告內容影響使用體驗，顯然就要看蘋果如何拿捏相關尺寸。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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