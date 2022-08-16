在YouTube看Netflix？ 將設「頻道商店」輕鬆訂閱各大串流平台服務

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聯合新聞網／ 楊又肇

華爾街日報報導指稱，Google計畫比照蘋果、亞馬遜的做法，在YouTube服務增加頻道商店設計，讓使用者能更容易訂閱串流影音服務。

依照說明，Google可能比照Apple TV、Prime Video與眾多串流影音服務合作模式，將在YouTube服務加入更多串流影音服務項目，讓YouTube TV服務成為規模更龐大的內容聚合平台。

目前每月以64.99美元訂閱使用的YouTube TV服務，已經與HBO、AMC+、Showtime等內容業者合作，而Google顯然希望在YouTube增加更多內容合作模式，例如透過讓使用者觀看免費內容，或是預告內容，藉此吸引更多人付費訂閱，進而與串流影音業者進行不等比例營收分潤。

而對於使用者而言，則僅需透過YouTube服務，即可在單一服務平台觀看眾多影音內容，相比需要同時切換不同訂閱服務的使用模式，將會讓整個使用體驗變得更簡單。

不過，目前此項合作僅限美國境內，其中顯然與內容授權、營收分潤拆分等情況有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華爾街日報 美國

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