臉書自動翻譯為何稱「翻譯年糕」？ 起源自「這部卡通」

用手機滑臉書時，經常針對一些非本國語言的動態，下方會有一行小小的字樣：「翻譯年糕」或是「查看原文」，至於為何稱為「翻譯年糕」呢？Dcard有網友發文指出，臉書翻譯小組的解釋是因卡通《哆啦A夢》裡有「翻譯蒟蒻」的道具，而「年糕」更加貼合台灣文化，故將即時翻譯功能取名為翻譯年糕。

「翻譯年糕」字樣示意圖。圖擷自 Dcard

原PO表示，「翻譯年糕」或是「查看原文」的功能，代表該動態可能有預設語言以外的語言，Facebook已經自動啟用翻譯功能，將外語部分翻成中文呈現出來了。

至於為什麼要叫翻譯年糕，原PO指出其實出處結合了台灣的文化與一些童趣。臉書翻譯小組的解釋是：在卡通《哆啦A夢》中曾出現一樣叫「翻譯蒟蒻」的道具，吃下去就能和不同物種或不同語言的人溝通，而「年糕」是與台灣文化更符合的類似食物，故將即時翻譯功能取名為翻譯年糕，希望藉此能更貼近台灣用戶的生活和文化。

卡通《哆啦A夢》的「翻譯蒟蒻」道具示意圖。圖擷自 Dcard

臉書翻譯小組說明，「許多文章在提到即時翻譯時，也經常用翻譯年糕或翻譯蒟蒻的說法，我們並不是先例。」不過對於臉書翻譯小組這番解釋，也有網友反映，台灣的使用者看到「翻譯年糕」應該不會聯想到《哆啦A夢》，因為從小到大看的《哆啦A夢》裡面都是稱作「翻譯蒟蒻」。

底下網友紛紛留言表示，「翻譯蘿蔔糕」、「其實我覺得『臭豆腐』更能代表台灣」、「翻譯珍奶」、「翻譯年糕應該更適合韓國吧」、「台灣應該叫翻譯發糕」、「翻譯蚵仔煎」。

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