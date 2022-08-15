Google開放玩家試玩120分鐘Stadia平台遊戲 限制一次看
除了近期測試透過Google Search讓玩家能直接找到包含自家Stadia在內雲端串流遊戲服務遊戲，Google近期更宣佈在Stadia服務增加超過100款可試玩遊戲，甚至可以一直試玩到特定時長，或是完成特定成就項目。
依照Google公佈內容，表示目前將在Stadia服務提供包含《控制》 (Control)、《狙擊精英4》 (Sniper Elite 4)、《異國探險隊》 (Strange Brigade)等超過100款遊戲，其中可試玩時間長度將由遊戲開發者、發行商自行決定，目前區分30分鐘、60分鐘，或是長達120分鐘。
此外，Google也允許開發者或發行商設定遊戲在完成特定任務、成就才會結束試玩，藉此吸引更多人加入使用Stadia服務。
雖然整個試玩相對還是有限制，但藉由拉長試玩時間，Google預期將能吸引更多人體驗，並且能充分了解遊戲是否適合自己遊玩，同時也能讓更多玩家感受藉由Stadia進行雲端串流遊玩的便利性。
製作《狙擊精英4》的Rebellion North遊戲工作室，其負責人Arden Aspinal表示，讓玩家能在長時間充分體驗遊戲內容，將能讓玩家更願意遊玩遊戲，同時更計畫在未來的遊戲體驗模式，將讓玩家可直接遊玩特定片段，而非從頭開始體驗。
Stadia資深產品經理Karan Arora則說明，此次提出的遊戲試玩模式，實際上是從部分遊戲開發者提供試玩做法獲得靈感，認為將能以此吸引玩家參與試玩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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