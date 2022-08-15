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微軟開源超過1500款3D Emoji內容 盼創作者孵出更多元表情符號
微軟稍早宣佈透過Github及Figma開源超過1500款3D Emoji，讓創作者能免費使用這些素材重新創作。
依照微軟說明，希望透過開源方式在表情符號內容推動多元創造性與包容性，並且讓表情符號內容能更貼近真實使用情境。
在近年發展中，微軟持續強調工作環境、內容呈現上的多元包容性，此次宣佈對外開源超過1500款3D Emoji內容，讓更多創作者能以此為基礎，打造更多不同的表情符號。
目前創作者能藉由這些開源表情符號重新組合，創作成全新表情符號內容，或是直接應用在各類創作項目，微軟預期將能以此推動全新表情符號使用模式，甚至創造不同流行文化。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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