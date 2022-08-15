微軟開源超過1500款3D Emoji內容 盼創作者孵出更多元表情符號

你在網路上做過最害羞或最見不得光的事是什麼？一家網路公司調查發現，不少美國人會悄悄搜尋認識的人相關細節了解他們的生活方式，更有人寧願用1年「禁用手機」來換取「網路隱私保密」，那，你會這麼做嗎？

2022-08-15 08:44