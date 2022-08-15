Spotify要賣演唱會門票啦！有專屬網站讓其他票務平台皮皮剉？
Spotify近期似乎已經與票券銷售業者Ticketmaster及Eventbrite合作，透過專屬網站媒合演唱會門票銷售業務。
不過，此項服務似乎尚未正式推出，但在網站上已經列出包含Limbeck、Crow、Annie DiRusso、Four Years Strong，以及TOKiMONSTA等歌手、團體即將展開的演唱會活動，並且已經能透過登入Spotify帳號進行線上付費購票，因此預期很快就會正式對外提供售票服務。
過去Spotify也曾與票券銷售業者合作演唱會活動購票，而此次透過專屬網站彙整演唱會門票銷售服務，或許代表Spotify將進一步在其服務整合演唱會門票銷售宣傳內容，例如在近期即將舉辦演唱會的歌手、團體專輯歌曲欄位加上演唱會購票連結，藉此增加演唱會門票銷售機會。
目前不確定Spotify是否在此合作中收取銷售分潤，甚至未來可能自己擔任票券銷售角色。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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