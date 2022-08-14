快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟著我記口訣！遇「假臉」Deepfake視訊交友 喊這句話1秒露餡

聯合新聞網／ 綜合報導
Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做關鍵動作，就會露餡。（翻攝自pcmag）
Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做關鍵動作，就會露餡。（翻攝自pcmag

網路交友詐騙曾出不窮，先前網紅「小玉」朱玉宸以深偽技術（Deepfake）製作色情影片將女藝人、政治人物換臉到成人片女優身上，並上網兜售遭起訴，該技術恐怕也被運用在視訊交友上，不過外媒發現，只要請對方做關鍵動作，就會露餡。

除了一般的圖片交友需提防是「假照片」真詐騙外，外媒報導，即時的視訊交友也可能是假的，Deepfake技術詐騙比例逐漸上升當中。一家人工智慧公司Metaphysic研究發現可以將一般視訊通話過程，利用即時Deepfake技術「換臉」，網路上也能找到許多相關免費軟體，像是「DeepFaceLive」就能即時將名人的臉取代成自己的面貌。

Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做「向左向右看」，或是把手部放在頭部前面，就會露餡。（翻攝自pcmag）
Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做「向左向右看」，或是把手部放在頭部前面，就會露餡。（翻攝自pcmag

但Deepfake技術並非萬能，「前提是他們的臉部要朝前」成了關鍵，業者提到像是疫情期間，採用視訊徵才時，若遇到對方疑似為「假臉」時，可以要求他們「向左向右看」！一旦使用Deepfake技術的臉旋轉90度角的話，就會不小心再「額外」生出新的眼睛或眉毛等部位，就能直接拆穿對方的假面具。

Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做關鍵動作，就會露餡。（翻攝自pcmag）
Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做關鍵動作，就會露餡。（翻攝自pcmag

業者提到，因網路上很少人會秀出90度的側臉頭像照片，Deepfake技術目前在側臉的模擬效果有限，除非未來有更多相關數據可以搜集，讓效果更逼真，否則現階段仍容易出現漏洞。除了「向左向右看」可以看出假臉外，業者說，也可以要求對方將手部放在臉上區塊，也可以破解Deepfake技術。

外媒實測把頭轉向側臉，馬上就出現破綻。（翻攝自pcmag）
外媒實測把頭轉向側臉，馬上就出現破綻。（翻攝自pcmag

詐騙 網紅 疫情 眉毛

延伸閱讀

圖文教你做／免一頁一頁手動做！Word同檔案設2種頁碼 2大重點輕鬆設定

iPhone回歸「電量百分比」卻有限制 網狂酸：安卓早有了、蘋果重新定義亮點？

歐美女看韓劇追愛找「歐巴」 她慘曝被伸鹹豬手遭遇：男人到哪都一樣

3大廠颳起不了「摺疊手機旋風」？網一面倒曝殘酷關鍵

相關新聞

跟著我記口訣！遇「假臉」Deepfake視訊交友 喊這句話1秒露餡

網路交友詐騙曾出不窮，先前網紅「小玉」朱玉宸以深偽技術（Deepfake）製作色情影片將女藝人、政治人物換臉到成人片女優身上，並上網兜售遭起訴，該技術恐怕也被運用在視訊交友上，不過外媒發現，只要請對方做關鍵動作，就會露餡。

歐美女看韓劇追愛找「歐巴」 她慘曝被伸鹹豬手遭遇：男人到哪都一樣

韓劇風靡全球，劇中韓星施展的男性魅力，吸引西方女性觀光客前往南韓追尋夢中「歐巴」，導致近年造訪南韓的女性觀光客人數大增，...

臉書「付費」去除廣告服務 蘋果、Meta合作破滅原因曝

華爾街日報引述消息來源指稱，蘋果與Meta過去原本有意透過合作，甚至有意推出付費訂閱，藉此去除廣告干擾的Facebook服務，藉此讓雙方能獲取更大利益，但最終因為秉持意見相左，最終讓此項合作成為泡影，而雙方後續也因為蘋果重新調整隱私政策而鬧翻。

Google搜尋擬測試找尋更多雲端串流遊戲內容

除了可透過Google Search結果，讓使用者快速查找收錄於YouTube、Disney+或Hulu的內容，並且可透過相應app或網頁開啟檢視內容，Google目前似乎也開始測試透過Google Search搜尋更多收錄於雲端串流遊戲服務的內容。

Square Enix傳取消《古墓奇兵》25週年紀念作品

相關消息指稱，Square Enix似乎已經取消原訂規劃推出的《古墓奇兵》25週年紀念作品，但日前由Crystal Dynamics公佈將以Unreal Engine 5遊戲引擎開發的全新作品，則依然會繼續製作。

蘋果擴大投資原創Podcast內容 藉此換取電影、電視劇優先改編權

彭博新聞報導指稱，蘋果已經與提供原創內容的Futuro Studios簽署合作協議，另外也與多家業者洽談合作，藉此擴大投資原創Podcast內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。