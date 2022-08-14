跟著我記口訣！遇「假臉」Deepfake視訊交友 喊這句話1秒露餡

網路交友詐騙曾出不窮，先前網紅「小玉」朱玉宸以深偽技術（Deepfake）製作色情影片將女藝人、政治人物換臉到成人片女優身上，並上網兜售遭起訴，該技術恐怕也被運用在視訊交友上，不過外媒發現，只要請對方做關鍵動作，就會露餡。

除了一般的圖片交友需提防是「假照片」真詐騙外，外媒報導，即時的視訊交友也可能是假的，Deepfake技術詐騙比例逐漸上升當中。一家人工智慧公司Metaphysic研究發現可以將一般視訊通話過程，利用即時Deepfake技術「換臉」，網路上也能找到許多相關免費軟體，像是「DeepFaceLive」就能即時將名人的臉取代成自己的面貌。

Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做「向左向右看」，或是把手部放在頭部前面，就會露餡。（翻攝自pcmag）

但Deepfake技術並非萬能，「前提是他們的臉部要朝前」成了關鍵，業者提到像是疫情期間，採用視訊徵才時，若遇到對方疑似為「假臉」時，可以要求他們「向左向右看」！一旦使用Deepfake技術的臉旋轉90度角的話，就會不小心再「額外」生出新的眼睛或眉毛等部位，就能直接拆穿對方的假面具。

Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做關鍵動作，就會露餡。（翻攝自pcmag）

業者提到，因網路上很少人會秀出90度的側臉頭像照片，Deepfake技術目前在側臉的模擬效果有限，除非未來有更多相關數據可以搜集，讓效果更逼真，否則現階段仍容易出現漏洞。除了「向左向右看」可以看出假臉外，業者說，也可以要求對方將手部放在臉上區塊，也可以破解Deepfake技術。

外媒實測把頭轉向側臉，馬上就出現破綻。（翻攝自pcmag）

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