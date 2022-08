Square Enix傳取消《古墓奇兵》25週年紀念作品

相關消息指稱,Square Enix似乎已經取消原訂規劃推出的《古墓奇兵》25週年紀念作品,但日前由Crystal Dynamics公佈將以Unreal Engine 5遊戲引擎開發的全新作品,則依然會繼續製作。

《古墓奇兵》系列作品在2021年迎接推出25週年,原本Square Enix有意推出25週年紀念作品,並且委託Virtuous Studios以ROTTR遊戲引擎開發,預計在PlayStation、Xbox等平台發行,預計以10週年紀念作品為基礎,加上後來推出的三部曲遊玩元素,但此項計畫似乎隨著Square Enix確定將旗下Crystal Dynamics、Eidos Montreal,以及Square Enix Montreal等遊戲工作室,以3億美元價格轉售給Embracer之後取消。

而在此之前,Core Design團隊曾在2005年底打造《古墓奇兵:10週年紀念版》,並且預計在PlayStation Portable (PSP)平台發行的10週年紀念作品,但後續隨著Core Design團隊轉讓給英國遊戲開發商Rebellion Developments,使得Eidos取消此項計畫,隔年轉由Crystal Dynamics打造新版10週年紀念作品,並且在PlayStation、Xbox與Windows等平台發行。

RUMOR: #TombRaider Anniversary was to be remastered for the 25th anniversary in 2021 by Virtuous Studios, on ROTTR engine for PS4/Xbox One, with Survival trilogy gameplay elements added. SQEX cancelled the project and the SOTTR original ending referencing Natla was cut. pic.twitter.com/3G8ihzKGnL