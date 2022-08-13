Square Enix傳取消《古墓奇兵》25週年紀念作品
相關消息指稱，Square Enix似乎已經取消原訂規劃推出的《古墓奇兵》25週年紀念作品，但日前由Crystal Dynamics公佈將以Unreal Engine 5遊戲引擎開發的全新作品，則依然會繼續製作。
《古墓奇兵》系列作品在2021年迎接推出25週年，原本Square Enix有意推出25週年紀念作品，並且委託Virtuous Studios以ROTTR遊戲引擎開發，預計在PlayStation、Xbox等平台發行，預計以10週年紀念作品為基礎，加上後來推出的三部曲遊玩元素，但此項計畫似乎隨著Square Enix確定將旗下Crystal Dynamics、Eidos Montreal，以及Square Enix Montreal等遊戲工作室，以3億美元價格轉售給Embracer之後取消。
而在此之前，Core Design團隊曾在2005年底打造《古墓奇兵：10週年紀念版》，並且預計在PlayStation Portable (PSP)平台發行的10週年紀念作品，但後續隨著Core Design團隊轉讓給英國遊戲開發商Rebellion Developments，使得Eidos取消此項計畫，隔年轉由Crystal Dynamics打造新版10週年紀念作品，並且在PlayStation、Xbox與Windows等平台發行。
RUMOR: #TombRaider Anniversary was to be remastered for the 25th anniversary in 2021 by Virtuous Studios, on ROTTR engine for PS4/Xbox One, with Survival trilogy gameplay elements added. SQEX cancelled the project and the SOTTR original ending referencing Natla was cut. pic.twitter.com/3G8ihzKGnL— RAIDER (@TheRaiderOrg) August 7, 2022
不過，在Eidos於2009年由Square Enix收購，並且取得《古墓奇兵》系列作品，以及負責打造此系列作品的Crystal Dynamics等資源後，卻始終未再傳出針對週年紀念打造新作作品的消息。
目前Crystal Dynamics確定以Unreal Engine 5遊戲引擎開發《古墓奇兵》新作，系列作品負責人Dallas Dickinson更透露新作加入全新故事與遊戲體驗，並且將以電影形式般的動作冒險遊戲呈現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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