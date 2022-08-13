Google搜尋擬測試找尋更多雲端串流遊戲內容
除了可透過Google Search結果，讓使用者快速查找收錄於YouTube、Disney+或Hulu的內容，並且可透過相應app或網頁開啟檢視內容，Google目前似乎也開始測試透過Google Search搜尋更多收錄於雲端串流遊戲服務的內容。
依照Bryant Chappel等Twitter用戶發現，Google近期似乎正在測試透過Google Search搜尋更多收錄於雲端串流遊戲服務的內容，而此項功能顯然不僅侷限Google自有的Stadia雲端串流遊戲服務，還包含亞馬遜的Luna、微軟的Xbox Cloud Gaming，或是NVIDIA的GeForce Now等。
It looks like the Google search engine has a new update for cloud gaming platforms!!!— Bryant Chappel (@BryantChappel) August 11, 2022
When searching for a game players can now launch a game directly from the search results utilizing @GoogleStadia. pic.twitter.com/xblOsBpF6O
而搜尋結果似乎仍因測試版本關係，並非所有遊戲都能透過搜尋查找，同時若使用者希望進一步觀看、使用遊戲內容的話，則必須額外登入雲端串流遊戲帳號，或是透過Google Search查找頁面轉連至帳號註冊頁面。
不過，Google似乎很快就將此項測試功能撤下，因此目前暫時還無法確認Google是否會正式在Google Search加入此項功能，同時也無法確認此項功能是否能為Google創造額外利益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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