Google搜尋擬測試找尋更多雲端串流遊戲內容

除了可透過Google Search結果,讓使用者快速查找收錄於YouTube、Disney+或Hulu的內容,並且可透過相應app或網頁開啟檢視內容,Google目前似乎也開始測試透過Google Search搜尋更多收錄於雲端串流遊戲服務的內容。

依照Bryant Chappel等Twitter用戶發現,Google近期似乎正在測試透過Google Search搜尋更多收錄於雲端串流遊戲服務的內容,而此項功能顯然不僅侷限Google自有的Stadia雲端串流遊戲服務,還包含亞馬遜的Luna、微軟的Xbox Cloud Gaming,或是NVIDIA的GeForce Now等。

It looks like the Google search engine has a new update for cloud gaming platforms!!!



When searching for a game players can now launch a game directly from the search results utilizing @GoogleStadia. pic.twitter.com/xblOsBpF6O