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《惡靈古堡》遊戲製作人小林裕幸離開27年CAPCOM 加入網易

聯合新聞網／ 楊又肇

過去曾在CAPCOM負責打造《惡靈古堡》系列、《惡魔獵人》系列、《戰國BASARA》系列等著名作品的遊戲製作人小林裕幸，稍早透過個人Twitter宣佈已經在今年3月底自CAPCOM離開，並且加入中國網易遊戲。

過去曾在CAPCOM任職長達27年的小林裕幸，在1995年加入CAPCOM，並且在1996年參與製作於PlayStation平台推出的《惡靈古堡》，後續更擔任《恐龍危機2》主要製作人，並且參與《恐龍危機》系列、《惡魔獵人》系列、《戰國BASARA》系列、《龍族教義》等遊戲作品，同時也擔任遊戲改編影劇作品顧問、監修與製片人身分。

而此次配合個人50歲生日，並且透過個人Twitter宣佈已從CAPCOM離職，並且加入中國網易遊戲消息，小林裕幸並未透露目前著手製作內容，但強調會在全新環境下繼續打造能吸引玩家的遊戲作品。

除了小林裕幸，網易遊戲日前也已經吸引曾在SEGA打造《人中之龍》系列遊戲作品的著名製作人名越稔洋，並且協助其在日本成立全資子公司「名越工作室」。

在更早之前，網易遊戲已經在2020年6月於廣東及東京成立「櫻花工作室」，以打造次世代家用主機遊戲為目標，同樣吸引諸多日本資深遊戲製作人加入，甚至出資收購曾打造《七面殺手》、《英雄不再》系列等遊戲的須田剛一所屬Grasshopper Manufacture遊戲工作室，顯然將積極擴展日本遊戲市場，更計畫透過網羅諸多日本著名遊戲製作人強化其內容資產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 恐龍

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