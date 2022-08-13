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蘋果擴大投資原創Podcast內容 藉此換取電影、電視劇優先改編權

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞報導指稱，蘋果已經與提供原創內容的Futuro Studios簽署合作協議，另外也與多家業者洽談合作，藉此擴大投資原創Podcast內容。

而蘋果並非採內容買斷的獨佔合作模式，將藉由提供技術與資金協助，換取將內容改編製作電影、電視劇等內容的優先權，與亞馬遜、Spotify藉由收購獨佔內容的做法不同，因此重點顯然是為了增加Apple TV+內容豐富度，進而推動服務內容獲利成長。

除了與Futuro Studios簽署合作，蘋果目前也已經與At Will Media、Campside Media、Jigsaw Productions和Pineapple Street Studios等內容業者合作，並且投入超過1000萬美元資金，預期擴大Podcast內容豐富度，並且吸引更多人使用。

目前包含蘋果、亞馬遜及Spotify等業者均積極佈局Podcast內容市場，相較YouTube等影片內容，許多人認為Podcast等以聲音呈現內容更容易製作，同時門檻也相對簡單，因此也吸引不少創作者加入，並且逐漸形成一定市場經濟規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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