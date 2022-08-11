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迪士尼擠下Netflix當龍頭！ Disney+將推出廣告版價格曝光

聯合新聞網／ INSIDE
圖為Disney+ APP開頭動畫畫面。 圖擷自手機畫面
圖為Disney+ APP開頭動畫畫面。 圖擷自手機畫面

推出廣告Disney++ 並不是空穴來風，他們發現自家另一個串流服務Hulu最後有三分之二使用者，願意接受廣告來享有更便宜的方案。

之前市場盛傳迪士尼將會推出有廣告版的Disney+方案來增加營收，最近他們正式拍板，在美將於12月8日推出廣告版Disney+，每月要價7.99美元（約台幣240元），無廣告版則以「Disney+ Premium」為名，要價上漲至每月10.99美元（約台幣329元），但兩者可以收看的內容並無差別。

推出廣告版Disney+並不是空穴來風，他們發現自家另一個串流服務Hulu最後有三分之二使用者，願意接受廣告來享有更便宜的方案。廣告版Disney+將以每小時4分鐘廣告的頻率投放，秒數有15秒、30秒兩種規格，但日後可能會再增加。迪士尼表示他們不會接受政治、酒類廣告，也不會針對未成年人投放反對學前教育的廣告。

另外美國10月10日起，迪士尼將把廣告版Hulu從每月6.99美元（約新台幣209元）提高到7.99美元（約新台幣239元），而無廣告版從每月12.99美元（約新台幣389元）提高到14.99美元（約新台幣449元）。另外美國的Disney串流全套（Hulu廣告版、Disney+無廣告、ESPN+）從每月13.99美元（約新台幣419元）漲至14.99美元；全無廣告的高級版保持在每月19.99美元（約新台幣599元）。

Disney+全球訂閱總人數目前已上漲至1.521億，上一季增加了1440萬戶，超過了1000萬的預期目標，並修正2024年Disney+預期訂閱總人數從2.15億上調到2.45億。另外Hulu有4620萬戶、ESPN+有2280萬戶，如果全部加起來總戶總數達到2.211億，已經超過Netflix的2.2067億。

不過台灣目前未公布推出廣告版的詳細時間。

《本文作者Chirs，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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