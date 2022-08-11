還在用IG？這三款社交APP成Z世代新寵

網路世代前期文字導向的社群媒體興盛，創造臉書（Facebook）、twitter等平台崛起，Z 世代現在更偏好圖片導向的媒體，引起近年一波大幅轉移到Instagram的浪潮，以及其後主打短影音的抖音和小紅書。然而，最近這個狀況似乎有所轉變。到底年輕人現在愛用的社群媒體為何？

如果是每日通勤的族群，應該對以下情況不陌生。

走進捷運車廂，挑個位子坐下後，便開啟一天的例行社群媒體瀏覽，首先打開Facebook查看，有沒有什麼要事需要知道；確認動態消息及首頁後，改開啟Instagram，滑著一位位好友的限時動態，許多加了濾鏡的照片看起來真是美極了。然而，未來這種廣發性且高度展演的社群模式，極有可能被更為私密的社交軟體給取代。

這樣的趨勢，顯現在三款年輕人目前最愛用的APP中：Locket Widget 、LiveIn以及Be Real，三款軟體皆主打隨手一按，即可與好友分享日常生活照，成為全球 Z 世代的新寵。

螢幕上的小方框，Locket Widget竟成維繫感情「神器」

美國發跡的Locket Widget，2022年1月憑藉一個2×2方形組件（約為普通APP四倍大小）風靡世界，12天內突破300萬下載量，順利拿下美國應用榜、社交榜Top1寶座。

此款APP主打用Widget小工具社交，不需要打開軟體，一解鎖，朋友的「密照」會直接顯示在桌面。在App中拍攝照片後，點擊傳送給好友，照片就可以直接顯示在好友添加的LocketWidget小工具上，只要解鎖手機就能看見。

這個看似簡單的技術，開發背後有個可愛動人的故事。Locket Widget 的創意靈感來自創辦人莫斯（Matt Moss） 與女朋友的戀情。莫斯2021年夏天從加州大學聖巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）畢業，即將面對遠距離戀愛的他，希望能跟仍在學的女友保持親密聯繫。

於是，莫斯開發 Locket 作為女友的生日禮物，在接下來的幾個月裡，他們互相發送了上百張，能夠自動彈出在手機小工具上的照片。

莫斯表示，將某人放在自己的主畫面上，對使用者來說，是非常個人化的，同時，使用者也等於允許其他用戶發送照片給他們，「使用者期待的通常不是看到全新的內容，他們想看到的，往往只是親朋好友的新照片，出現在自己的裝置上」。

強化改版，LiveIn除了拍照更有小巧思

眼見Locket愈來愈受歡迎，其他開發者當然不會放過這個機會。半路殺出的軟體LiveIn，加強了Locket Widget的功能，2022年4月更迅速超過了Locket Widget，連續9天登頂美國iOS免費下載總榜。

新崛起的LiveIn沿襲了Locket Widget 核心功能。最多可以添加四位好友在自己的桌面小工具上，用戶可以時時查看好友的狀態更新，不過LiveIn添加了更多玩法，在發送完照片後，LiveIn用戶可以隨時更新「狀態」；用戶可以編輯文字或加上emoji表情符號，並用手寫及繪圖功能，更新自己的心情，好友只需點進軟體內即可看到。

LiveIn與Locket Widget最不同的地方就在於，LiveIn並不限定用戶只能傳送照片給「熟人」。初次在LiveIn上遇到陌生人時，用戶雖不能看到陌生人的照片，但可以查看陌生人狀態，和陌生人互相關注後，甚至可以作為好友使用軟體。

《華盛頓郵報》報導指出，Locket Widget 只將照片分享給朋友或追隨者的功能，對使用者來說更加安全，Livein 目前讓父母沒辦法監控青少年的分享，青少年也可以隨時瀏覽其他使用者的內容，但LiveIn 不僅有繪圖和打字選項，還可以看到全球使用者發送的內容並加以評論，這些功能都為LiveIn添加了社群媒體元素。

零濾鏡、零修圖，告別容貌焦慮的社群媒體

此外，還有一款新崛起的社交APP Be Real，主打無濾鏡分享日常，剛推出便攻占 App Store 社交排行榜第一，今年3月下載量更超過210萬次。

BeReal 由法國企業家 Alexis Barreyat 於 2019年12月創立，目的是針對當前社交媒體的虛偽世界反擊。因此，這款APP無法像 Instagram一樣，讓用戶可以管理和編輯他們所選的圖片。

有別於其他令人眼花撩亂的修圖軟體，BeReal 獨樹一格，鏡頭一律零濾鏡，講求真實到底。用戶每天隨機收到來自 App 的通知，督促用戶要在時間之內拍照，並將照片發送給他們在 BeReal 上的朋友，朋友也要在時間內回傳照片，力求捕捉用戶最真實的當下。

根據牛津大學出版社2005年的《The broken mirror: Understanding and treating body dysmorphic disorder》，全球人口中大約1%患有容貌焦慮症，Z 世代是受害者之一。

平均年齡約20歲左右的Z 世代，不僅需面對社群媒體上琳琅滿目的濾鏡，在長期與他人比較的不健康環境中，更容易產生容貌焦慮症。在這樣普遍對外貌高標準的情境下，BeReal似乎如同冬日中的暖陽，為Z 世代苦於展現自我的疲憊身心，帶來一絲曙光。

主打自然風格的社群媒體不斷出現，網路社交變得愈來愈簡單，人們似乎可以放下一些看似必須的「網路社交潛規則」，不僅可擺脫過度的展演焦慮，更讓人際互動變得輕鬆。然而，在進行新型態社交時，使用者仍須時刻注意，原以為只有與親朋好友分享的照片，是否在不經意中，悄悄入了第三雙眼睛。

（本文出自2022.8.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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