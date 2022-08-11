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IG如何不讓對方知道已讀訊息？ Android手機要用這招

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人讀訊息總喜歡以「不顯示已讀」的方式，預覽他人傳來的訊息，廣受歡迎的Instagram，要如何不顯示已讀給對方的狀態下，讀取他人傳來的訊息呢？圖擷自Instagram
許多人讀訊息總喜歡以「不顯示已讀」的方式，預覽他人傳來的訊息，廣受歡迎的Instagram，要如何不顯示已讀給對方的狀態下，讀取他人傳來的訊息呢？圖擷自Instagram

許多人讀訊息總喜歡以「不顯示已讀」的方式，預覽他人傳來的訊息，廣受歡迎的Instagram，要如何不顯示已讀給對方的狀態下，讀取他人傳來的訊息呢？

根據《太陽報》報導，最簡單的方法是從手機螢幕的通知上查看訊息，但若訊息太長無法查看完整的內容時，就只能預覽部分。這時用戶可以按住通知後，向下拖動，就能展開全部訊息，就不會連動Instagram的應用程式，如此一來也不會在對方的對話框中，顯示已讀。

但必須提醒，預覽的時候要穩穩按著，否則可能會直接開啟Instagram的應用程式，直接提醒發訊息者，你已經已讀訊息。上述所提的技巧都是針對iOS系統手機，Android系統的手機則無法使用拖曳方式，必須點擊訊息右側的向下箭頭預覽

另一個方式則是限制用戶，使用者可透過設定將特定對象選為限制用戶，如此一來該用戶只要傳來訊息，就會被傳送到第二對話框，使用者就可以在對方不知情下查看訊息。但你準備好回覆時，只要按下允許或批准該訊息，對方就會看到你已讀訊息。同時，你也不會收到來自限制用戶的任何通知，但這項功能目的在於解決霸凌或騷擾的問題。

Instagram iOS Android

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