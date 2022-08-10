驚！Twitter證實有漏洞 至少540萬組帳號外洩「隱藏身份發文恐沒用」

Twitter日前證實，在今年1月完成修補一項系統漏洞之前，已經有部分使用假名稱，藉此隱藏真實身分的帳號受影響，而相關數據則是顯示受影響帳號數量多達540萬組。

雖然在Twitter回應說明中，僅說明部分帳號受到影響，但從Bleeping Computer網站取得消息則是進一步指出受影響帳號數量多達540萬組，甚至透過比對外洩數據內容，還能判斷使用假名稱的帳號，是否與Twitter上正常使用的真實帳號有關聯性，意味透過假帳號傳播不實消息，或是進行話題風向操作的情況，可能會因此曝光。

而Twitter方面雖然說明會通知可能受影響的帳號持有者，並且呼籲更改帳號密碼、啟用二次認證提高安全性，卻無法確認實際受影響範圍，因此更說明若使用者有隱藏身分需求的話，避免在帳號加入個人使用電話號碼、電子郵件等資料。

不過，這樣的情況似乎也間接凸顯Twitter服務中的假帳號數量問題，對於接下來要在法院與Tesla執行長Elon Musk對質的情況，或許會有不利局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦