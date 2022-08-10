《俠盜獵車手》新作卡關？遊戲商提3點回應了
Take-Two Interactive在稍早進行財報會議上說明，由Rockstar Games負責開發的《俠盜獵車手》系列新作正如火如荼地進行中，藉此澄清市場指稱此款作品開發受阻的說法。
不過，Take-Two Interactive總裁Strauss Zelnick並未透露《俠盜獵車手》系列新作正式名稱，以及相關細節，同時也未提及此款新作預計發行時程。
而在其他說明中，Strauss Zelnick則說明持續在市場銷售的《俠盜獵車手V》及《碧血狂殺2》，依然維持顯著銷量，並且成為Take-Two Interactive重要營收來源之一。
在先前傳聞裡，除了提及《俠盜獵車手》系列新作將以《俠盜獵車手VI》為稱，並且加入更多人工智慧運算輔助，藉此讓地圖、人物互動呈現更自然，更傳出新作將首度加入可讓玩家操作的女性角色，一改過往角色均以男性為設計的情況。
此外，新作參考設計城市將會是邁阿密，甚至可能橫跨美國與南美洲，主題更可能與連接邁阿密與哥倫比亞的「古柯鹼公路」有關，因此新作劇情甚至可能涵蓋毒品交易話題，而玩家可前往地點甚至還包含以紐約為假想的城市「自由城」 (Liberty City)，意味玩家將可在三個不同城市間行動。
至於Take-Two Interactive是否會在今年內推出《俠盜獵車手》系列新作，以及是否會是PlayStation 5平台獨佔作品，目前都還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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