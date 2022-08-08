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寶可夢阿伯驚傳中風 手機支數驟減至25支「已半年沒抓寶」
擁有72支手機的「寶可夢阿伯」陳清波在網路上曾引發多次熱議，在遇到地震警報時，他甚至會需要花30分鐘才能關閉所有國家警報鳴笛聲。近日卻傳出他中風，無法正常講話與行走的消息，就連手機支數也大幅下降至25支，令許多網友相當震驚。
現居在新北市土城的陳清波（法號：三元），因為在2016年時在腳踏車上安裝9支手機並同時遊玩《精靈寶可夢GO（Pokémon GO）》，畫面紅到國外，在2021年時他更安裝至72支手機，讓許多網友歎為觀止。
根據《三立新聞網》報導，寶可夢阿伯驚傳在半年前中風，並且無法正常講話與行走，實際在半年後找到本人，確認目前「恢復狀況良好」，但現年已73歲的他說話已經有些吃力，就連手機支數也已經剩下25支，遊戲也已經半年沒上線，目前正努力復健中。
許多網友聽聞消息後紛紛湧入留言鼓勵阿伯，表示「阿伯保重」、「阿伯加油」、「早日康復」等，也有人幽默表示「至少地震的時候會安靜一點了」，也有被阿伯激勵的網友表示「阿北加油，當初就是看了阿北手機地震警報的新聞覺得pokemon go，玩到現在」。
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