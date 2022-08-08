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Steam終於支援Switch Joy-Con 但僅能透過藍牙方式連接
在接連支援Xbox、PlayStation控制器之後，Valve稍早終於在Steam服務平台加入支援任天堂的Joy-Con控制器，以及Nintendo Switch相容控制器。
在相關說明中，透露使用者可以在Steam服務平台使用單一Joy-Con控制器，或是將兩組Joy-Con控制器組成更大的手持控制器。
不過，目前要在Steam服務使用Joy-Con控制器的話，必須先切換至Steam Beta版本，同時連接方式僅能透過藍牙，因此用於執行Steam服務的裝置必須內建藍牙連接功能，或是額外連接一組藍牙連接配件，暫時還無法支援以有線連接方式使用。
而加入支援Joy-Con控制器，意味將讓使用者能有更多彈性使用不同遊戲控制器，但是否代表未來也能支援體感操作互動模式，暫時還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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