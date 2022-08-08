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悄悄測試2年…臉書強化直播獲利能力 Meta測試直播互動平台「Super」

聯合新聞網／ 楊又肇

Business Insider網站報導指稱，Meta目前針對直播網紅測試一款名為「Super」的服務平台，將可透過線上直播增加與觀眾互動，同時也能藉由直播獲取營收。

而Meta在後續回應則是證實此事，同時透露此項服務是在2020年投入開發，目前已經悄悄測試2年時間，但也說明「Super」現階段仍僅為小規模、獨立形式的實驗，並且只針對少部分創作者進行測試。

此平台設計貼近Twitch介面，並且能與觀眾進行線上互動，同時開放觀眾向直播網紅打賞，而直播網紅將能獲取打賞金額，以及透過直播獲取分潤。

依照Business Insider網站報導，Meta已經向部分直播網紅支付200美元至3000美元不等金額，並且要求這些直播網紅透過使用此平台進行至少30分鐘長的直播，藉此測試實際使用模式與互動效果。目前與Meta合作直播網紅，其中包含經常分享科技產品的YouTube創作者Andru Edwards，以及TikTok、YouTube創作者Vienna Skye等。

「Super」有可能是Meta近期宣布Facebook的直播購物服務將於10月1日關閉，並且移轉到Instagram Reels服務，而目前顯然希望再次藉由「Super」強化Facebook服務平台的直播獲利能力。

不過，目前Meta依然面臨直播導購的商業模式，目前仍僅在亞洲市場較為吃香，歐美地區消費者似乎更傾向自行透過搜尋等方式尋找個人所需商品，因此對於直播導購內容沒有太大興趣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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