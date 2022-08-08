YouTube Premium獨享！可用雙指滑動縮放 這平台可先申請

Google針對YouTube Premium訂閱用戶釋出縮放觀看功能，讓使用者能在手機螢幕直向或橫向使用情況下透過雙指滑動縮放畫面，藉此檢視更多影片畫面細節。

讓使用者能透過雙指滑動縮放影片畫面，藉此觀看更多影片中的影像細節，或許將能吸引使用者能在YouTube影片觀看過程增加更多操作互動。

在此之前，Google已經針對YouTube Premium訂閱用戶提供背景播放、下載影片，以及浮動視窗播放功能，而此次增加的縮放觀看功能，則是列為實驗性項目，藉此讓使用者透過不同操作方式觀看YouTube影片。

目前此項實驗性功能，僅先針對Android平台提供，並且需要先登入個人帳號，並且透過網頁設定開啟，同時開放使用時間僅到今年9月1日之前，Google預計在此期間觀察YouTube Premium訂閱用戶對此功能使用反饋，進而評估是否讓此項功能成為正式操作選項。

Google經常會透過各類實驗性功能提升服務使用體驗，並且觀察實際使用情況，藉此規劃日後服務功能設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦