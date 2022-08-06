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約砲交友軟體APP自介要填性偏好 還得附上性病檢查結果

聯合新聞網／ 綜合報導
這款交友軟體號稱是「誠實約砲」軟體。圖擷自Tap Dat軟體官網
這款交友軟體號稱是「誠實約砲」軟體。圖擷自Tap Dat軟體官網

現在的交友方法多元，不少人會透過交友軟體、網路社群來交友。今年英國就推出一款「誠實約砲」軟體，讓想約砲的網友，可以透過該軟體直接找適合對象。

《鏡報》（Mirror）訪問開發這項軟體的公司創意總監利奇（Alice Leach），她表示，之所以開發這款APP，是因為希望大家不要因約砲感到羞恥。她認為，現今已經是2022年，公司研究後發現社會大眾的性關係更加開放，但是在尋找對象方面卻不是那麼公開。

利奇提到，誠實是建立關係和交往中很重要的一項特質，因此公司希望能夠藉由這款APP提供用戶更安全的互動空間，讓人們可以健康、誠實的建立關係。用戶在使用這款約砲軟體時，可以在個人資料中分享自己的性癖、是否染性病，以及最後一次性病檢測的時間等等。

雖然是一個約砲軟體，不過利奇表示公司很注重用戶的安全和感受。由於她自己曾在使用其他軟體時，收到「限制級」的照片，因此公司也將這點列入考量。在該軟體上的用戶都要先經過對方同意才能發送照片。用戶不能在個人檔案使用正面全裸的照片，或是未滿18歲者的照片。除此之外，用戶也可以透過個人資料或照片驗證自己的身份，並且取得藍勾勾，不僅增加可信度，也增加成功配對機會。

這款軟體目前只開放年滿18歲成人使用，並且只有在美國及英國地區可以下載。

APP 兩性關係 性愛 交友軟體

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