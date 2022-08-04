快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你「訂閱疲勞」了嗎？2要素不想被制約 如今網友卻能接受這項服務

聯合新聞網／ 綜合報導
過多的訂閱服務產生「訂閱疲勞」，關鍵在於每個月收到的帳單及自身的訂閱數量多到數不清。（圖／ingimage）
過多的訂閱服務產生「訂閱疲勞」，關鍵在於每個月收到的帳單及自身的訂閱數量多到數不清。（圖／ingimage）

付費訂閱服務在現今無所不在，不過，如今因2個關鍵因素：帳單及訂閱數量而產生「訂閱疲勞（Subscription Fatigue）」，每個人的生活幾乎被「訂閱」制約。

外媒報導，不少產品推動訂閱服務，以增加公司額外的收入。如外送平台的年費制可享無限次免費外送，或是串流平台的加值服務，可用更多裝置觀看等，但也有許多莫名其妙的服務，像是BMW今年在英國推出月付15英鎊（約台幣548元）的加熱座椅或是每月10英鎊（約台幣350元）的加熱方向盤付費服務引來嘲諷。

過多的訂閱服務產生「訂閱疲勞」，關鍵在於每個月收到的帳單及自身的訂閱數量過多。調查機構Simon-Kucher & Partners針對12個國家共1萬2000名受訪者進行調查，發現有31%的受訪者很難管理自己訂閱的數量為何，已經取消訂閱的民眾中，有35%的人因價格高昂才會「斷開」付費服務。

Netflix將推出內含廣告版本的低價訂閱服務，卻引起用戶好評。（路透）
Netflix將推出內含廣告版本的低價訂閱服務，卻引起用戶好評。（路透）

如今訂閱服務不再是萬靈丹，對於串流媒體業者相當頭痛，勢必想出更多吸引人的方案再次吸引用戶訂閱。像是Netflix剷除「寄生帳號」，將推出低價含有廣告版本的方案，經調查，這種低價又有廣告混合方式反而受到用戶青睞，超過4分之3的訂戶不會取消訂閱，5分之1的訂戶可能會在明年改用低價廣告方案服務。

奇妙的是，使用者從一開始的嫌棄廣告太多而使用「無廣告」付費服務趨勢，到現在卻能接受「有廣告」之訂閱服務，繞了一大圈還是走到原點了。

延伸閱讀

Netflix祭「新家規」趕走寄生帳號！8月測試 只有這動作暫時免除危機

他創11吋「放大版」Switch爽快玩？4致命缺點…光手持就凍未條

「不強調生產力」的電競平板有嗎？他們不推iPad mini 而是它擁超強性能

開箱影片／索尼大法好！WH-1000XM5佩戴調整降噪功能 與WH-1000XM4差在哪看2關鍵

相關新聞

時間軸／把一盤好棋玩爛了？帶你看懂Netflix的跌宕人生

串流媒體服務（簡稱OTT，Over-the-top media services）龍頭Netflix憑藉著原創影集《魷魚遊戲》打響名號，一舉收穫超過上億名使用者掏錢成為付費訂戶，但不久後卻慘遭「斷頭式

你「訂閱疲勞」了嗎？2要素不想被制約 如今網友卻能接受這項服務

付費訂閱服務在現今無所不在，不過，如今因2個關鍵因素：帳單及訂閱數量而產生「訂閱疲勞（Subscription Fatigue）」，每個人的生活幾乎被「訂閱」制約。

YouTuber阿侖開箱韓國新家！月繳2萬租樓中樓房型

旅居在韓國的YouTuber「阿侖 Alun」近期開箱他韓國新家影片，特別分享台灣沒有的複合式住辦大樓，並分析優缺點給大眾，讓看完影片的粉絲們皆大讚：「很棒的房型耶！」。 韓國住辦大樓房型月租2

七夕情人節快樂！輸入3關鍵字 LINE熊大和兔兔陪放煙火…這版本無緣

今（4）日是七夕情人節，想和另一半做些什麼甜蜜的事呢？天氣太熱不想出門，那就在「家裡」看煙火吧！LINE推出聊天室期間限定版本，只要在LINE聊天室裡輸入3關鍵字，即可看到不同的煙火特效。

佛心！任天堂Switch銷量破1.1億台 「不因日幣匯率波動漲價」

任天堂稍早公布2023財年第一季財報結果，其中營收達3074.6億日圓，相比去年同期降低4.7%，淨利則達1016.47億日圓，相比去年同期降低15.1%，而截至今年6月底的Nintendo Switch累積銷售量達1億1108萬台，遊戲則累積銷售8億6359萬套。

抖音成年輕人新寵…TikTok再搞音樂App尬Spotify和Apple music？

TikTok近期傳出向美國專利商標局申請TikTok music的商標註冊，想要與Spotify和Apple music分食音樂串流市場，一較高下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。