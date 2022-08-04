你「訂閱疲勞」了嗎？2要素不想被制約 如今網友卻能接受這項服務

付費訂閱服務在現今無所不在，不過，如今因2個關鍵因素：帳單及訂閱數量而產生「訂閱疲勞（Subscription Fatigue）」，每個人的生活幾乎被「訂閱」制約。

外媒報導，不少產品推動訂閱服務，以增加公司額外的收入。如外送平台的年費制可享無限次免費外送，或是串流平台的加值服務，可用更多裝置觀看等，但也有許多莫名其妙的服務，像是BMW今年在英國推出月付15英鎊（約台幣548元）的加熱座椅或是每月10英鎊（約台幣350元）的加熱方向盤付費服務引來嘲諷。

過多的訂閱服務產生「訂閱疲勞」，關鍵在於每個月收到的帳單及自身的訂閱數量過多。調查機構Simon-Kucher & Partners針對12個國家共1萬2000名受訪者進行調查，發現有31%的受訪者很難管理自己訂閱的數量為何，已經取消訂閱的民眾中，有35%的人因價格高昂才會「斷開」付費服務。

Netflix將推出內含廣告版本的低價訂閱服務，卻引起用戶好評。（路透）

如今訂閱服務不再是萬靈丹，對於串流媒體業者相當頭痛，勢必想出更多吸引人的方案再次吸引用戶訂閱。像是Netflix剷除「寄生帳號」，將推出低價含有廣告版本的方案，經調查，這種低價又有廣告混合方式反而受到用戶青睞，超過4分之3的訂戶不會取消訂閱，5分之1的訂戶可能會在明年改用低價廣告方案服務。

奇妙的是，使用者從一開始的嫌棄廣告太多而使用「無廣告」付費服務趨勢，到現在卻能接受「有廣告」之訂閱服務，繞了一大圈還是走到原點了。

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