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七夕情人節快樂！輸入3關鍵字 LINE熊大和兔兔陪放煙火…這版本無緣

聯合新聞網／ 綜合報導
聯合新聞網實測，輸入「煙火、情人節、七夕」3關鍵字，至少可以看到3種煙火特效喔。（製圖／聯合新聞網）
聯合新聞網實測，輸入「煙火、情人節、七夕」3關鍵字，至少可以看到3種煙火特效喔。（製圖／聯合新聞網）

今（4）日是七夕情人節，想和另一半做些什麼甜蜜的事呢？天氣太熱不想出門，那就在「家裡」看煙火吧！LINE推出聊天室期間限定版本，只要在LINE聊天室裡輸入3關鍵字，即可看到不同的煙火特效。

LINE日前推出為期一周的煙火限定活動，即起至8月10日（周三）上午9點止，LINE聊天室裡輸入「煙火、情人節、七夕」，就可以在訊息背景中看到熊大和兔兔的可愛煙火特效，跟愛人一起共度浪漫的情人節，《聯合新聞網》實測，至少會出現3種不同的特效，也會看得到小雞「莎莉」的模樣喔！

需注意的是，LINE熊大兔兔煙火特效，只能在手機版本如iOS與Android看到，未支援LINE電腦版，無法像先前能在電腦版本中看到「櫻花雨」和聖誕節下雪特效，有些可惜。

聯合新聞網實測，輸入「煙火、情人節、七夕」3關鍵字，至少可以看到3種煙火特效喔。（製圖／聯合新聞網）
聯合新聞網實測，輸入「煙火、情人節、七夕」3關鍵字，至少可以看到3種煙火特效喔。（製圖／聯合新聞網）

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