佛心！任天堂Switch銷量破1.1億台 「不因日幣匯率波動漲價」

任天堂稍早公布2023財年第一季財報結果，其中營收達3074.6億日圓，相比去年同期降低4.7%，淨利則達1016.47億日圓，相比去年同期降低15.1%，而截至今年6月底的Nintendo Switch累積銷售量達1億1108萬台，遊戲則累積銷售8億6359萬套。

至於上一季則是銷售343萬台Nintendo Switch，其中標準款Nintendo Switch銷售達132萬台，Nintendo Switch OLED銷售達152萬台，而Nintendo Switch Lite則賣出59萬台，至於遊戲軟體在上一季賣出4141萬套。

截至6月底，任天堂前10名熱銷遊戲分別為《瑪利歐賽車8豪華版》 (4682套)、《集合啦！動物森友會》 (3938套)、《任天堂明星大亂鬥特別版》 (2882套)、《薩爾達傳說：曠野之息》 (2714套)、《寶可夢劍／盾》 (2450套)、《超級瑪利歐奧德賽》 (2393套)、《超級瑪利歐派對》 (1806套)、《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》 (1479套)、《精靈寶可夢Let's Go》 (1466套)，以及《健身環大冒險》 (1454萬套)。

而近期推出遊戲如《任天堂Switch運動》銷量達484萬套，《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》銷量則達191萬套，《星之卡比 探索發現》累積銷售達453萬套，成為任天堂有史以來最暢銷的《星之卡比》系列遊戲。

在財報會議上，任天堂則強調不會因為近期日圓匯率波動影響，進而調漲Nintendo Switch售價，而是會維持既有定價銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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