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佛心！任天堂Switch銷量破1.1億台 「不因日幣匯率波動漲價」

聯合新聞網／ 楊又肇

任天堂稍早公布2023財年第一季財報結果，其中營收達3074.6億日圓，相比去年同期降低4.7%，淨利則達1016.47億日圓，相比去年同期降低15.1%，而截至今年6月底的Nintendo Switch累積銷售量達1億1108萬台，遊戲則累積銷售8億6359萬套。

至於上一季則是銷售343萬台Nintendo Switch，其中標準款Nintendo Switch銷售達132萬台，Nintendo Switch OLED銷售達152萬台，而Nintendo Switch Lite則賣出59萬台，至於遊戲軟體在上一季賣出4141萬套。

截至6月底，任天堂前10名熱銷遊戲分別為《瑪利歐賽車8豪華版》 (4682套)、《集合啦！動物森友會》 (3938套)、《任天堂明星大亂鬥特別版》 (2882套)、《薩爾達傳說：曠野之息》 (2714套)、《寶可夢劍／盾》 (2450套)、《超級瑪利歐奧德賽》 (2393套)、《超級瑪利歐派對》 (1806套)、《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》 (1479套)、《精靈寶可夢Let's Go》 (1466套)，以及《健身環大冒險》 (1454萬套)。

而近期推出遊戲如《任天堂Switch運動》銷量達484萬套，《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》銷量則達191萬套，《星之卡比 探索發現》累積銷售達453萬套，成為任天堂有史以來最暢銷的《星之卡比》系列遊戲。

在財報會議上，任天堂則強調不會因為近期日圓匯率波動影響，進而調漲Nintendo Switch售價，而是會維持既有定價銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 寶可夢 鑽石

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