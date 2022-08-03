抖音成年輕人新寵…TikTok再搞音樂App尬Spotify和Apple music？
TikTok近期傳出向美國專利商標局申請TikTok music的商標註冊，想要與Spotify和Apple music分食音樂串流市場，一較高下。
根據《The Verge》報導，Insider指出TikTok母公司字節跳動5月向美國申請商標註冊外，2021年11月在澳洲也提交申請。預計TikTok將推出平板跟手機用戶可以購買、播放、共享及下載音樂的服務，且也可以建立播放清單、在社群媒體上分享歌曲等。
過去字節跳動就有音樂串流的經驗，2020年他們在印度、巴西和印尼推出音樂串流媒體應用程式Resso，這款音樂程式就已具備創立音樂清單、分享音樂到社群媒體及社群互動功能。
字節跳動甚至也把TikTok現有用戶帶到Resso，根據《The Information》一份報告指出，巴西的TikTok上設有一個按鈕，可以將用戶導到Resso，以便他們可以收聽感興趣歌曲的完整版本，且還可將用戶留在字節跳動的系統中。
該報告也指出，截至2021年11月，Resso在印度、巴西、印尼擁有超過4,000萬月活躍用戶，今年稍早《Insider》報告也顯示，2021年至2022年1月，Resso在印度的月活躍用戶就成長了304％，而同期Spotify在印度僅增加了38％。
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