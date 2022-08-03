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《古墓奇兵》新作曝細節 主角蘿拉將「更成熟」

聯合新聞網／ 楊又肇

相關傳聞指稱，由Crystal Dynamics打造的《古墓奇兵》新作，將以「Jawbreaker」作為開發代號，而主角蘿拉將會以更成熟年齡設定登場。

依照目前傳聞指稱，Crystal Dynamics正在尋找約30多歲、身高在5呎6吋 (約167.64公分)的女性運動員，作為新作中的蘿拉配音，以及遊戲中的動作捕捉。

此外，新作將以「Jawbreaker」作為開發代號，其中蘿拉將以30多歲年齡設定登場，並且從一開始設定探索古文物考古學家身分，變成致力保護古文物的學者。

而在今年4月時，Crystal Dynamics透過官方Twitter宣布，《古墓奇兵》新作將以Unreal Engine 5遊戲引擎開發，而系列作品負責人Dallas Dickinson則透露新作加入全新故事與遊戲體驗，同時也會以電影形式般的動作冒險遊戲呈現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

文物 考古

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