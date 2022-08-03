《古墓奇兵》新作曝細節 主角蘿拉將「更成熟」
相關傳聞指稱，由Crystal Dynamics打造的《古墓奇兵》新作，將以「Jawbreaker」作為開發代號，而主角蘿拉將會以更成熟年齡設定登場。
依照目前傳聞指稱，Crystal Dynamics正在尋找約30多歲、身高在5呎6吋 (約167.64公分)的女性運動員，作為新作中的蘿拉配音，以及遊戲中的動作捕捉。
此外，新作將以「Jawbreaker」作為開發代號，其中蘿拉將以30多歲年齡設定登場，並且從一開始設定探索古文物的考古學家身分，變成致力保護古文物的學者。
而在今年4月時，Crystal Dynamics透過官方Twitter宣布，《古墓奇兵》新作將以Unreal Engine 5遊戲引擎開發，而系列作品負責人Dallas Dickinson則透露新作加入全新故事與遊戲體驗，同時也會以電影形式般的動作冒險遊戲呈現。
Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc— Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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