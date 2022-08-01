企業數位轉型下一步 攜手生態系夥伴「數位相通、數據相聯」

早上便利超商行動支付買咖啡、中午訂餐打開外送APP、下班回家上串流平台追劇⋯我們的生活早已數位化，疫情的衝擊更加速了改變的節奏。根據經濟部《零售業網路銷售額統計調查》，2021年網路銷售額增長至4303億元，除了原本使用網路購物的族群，許多不曾網購的人們也加入行列。面對消費者的大規模數位遷徙，企業想前往他們所聚集的網路世界，本身的數位轉型也變得更加關鍵與急迫。

為協助企業疫情下成功數位轉型，借重網路D2C（Direct to Consumer）直達消費者的心，中華民國資訊軟體協會-智慧廣告與行銷促進會近日舉辦線上論壇，邀請91APP、漸強實驗室、英丰寶資訊、愛酷智能科技、OneAD等五位行銷與廣告科技專家，分享如何透過大數據的力量深化會員經營、獲取更多海量新客。

D2C 數位轉型三步驟：數位化、數位相通、數據相連

「企業的數位轉型分成三個步驟：一、數位化；二、數位相通；三、數據相連。」智慧廣告與行銷促進會會長陳宏守指出，企業轉型首要行動是數位化，現在已有越來越多品牌建立起自媒體、自營通路與會員資料庫，並經由廣佈的數位接觸點直面消費者，例如官方網站、APP、Facebook粉絲專頁、LINE OA、電商、POS、CRM 等。善用數位的力量，與供應鏈、需求鏈夥伴串聯相通，為消費者創造更好的顧客體驗，則是轉型的第二步。第三步則是以企業第一方數據為基礎，與整個生態系攜手聯合，進行更有效的洞察挖掘、從事更有效能的資源投資。

借助MarTech行銷科技與CDP等數據平台的建置，企業能事半功倍地運用第一方數據深度經營會員，甚至進行以往個人化行銷所無法達到的巨量一對一溝通。以這些豐富的數據資產為核心，企業更可邁向轉型的第二與第三步，藉由與生態系夥伴的聯合，在無垠網海中挖掘無限的潛在商機。

信號定向：讓第一方數據除了用來經營會員，也能獲取新客！

作為會談中的廣告科技專家代表，OneAD總經理葉毓輝表示，在消費者大幅貼近數位的現在，人們的每一步都透露出強烈的興趣與意圖，甚至許多含有高濃度商品資訊的網頁，也都散發著品牌產品被需求的信號。透過「信號定向」的全新數據定向做法，企業將能雙軌並進從「人」與「商品」出發，在保護消費者隱私權的情況下，大規模找到最想獲取的高潛力消費者。

信號定向的實踐有兩項關鍵，一是品牌收集第一方數據後，通過與外部海量數據源進行聯合，了解品牌受眾多面相、多層次的豐富屬性與清晰輪廓；二是大規模探索網海中與品牌商品屬性高相關的字詞，以此作為偵測最佳促購環境的基準，進行廣告投遞。

針對第一項重點，OneAD以FederatedID技術，聯合網海眾多資料源的第一方數據，經AI演算與歸戶，有效累積消費者在不同數位渠道中的行為，持續探索他們的興趣與意圖。另一項新技術ProductKey，則是以全台最大、涵蓋6000多項商品需求字、功能字、競品字、商品字，且持續滾動更新的「商品屬性文本字詞庫」為基礎，偵測使用者連續觀看網頁中的商品屬性關鍵字，鎖定品牌產品被需求信號最強烈的環境，提供不同於Contextual Targeting的個人化廣告體驗。

數據經營舊客、成長新客的最好時機：就是現在

「無論線上或線下，現在消費者使用任何產品或服務，都會留下數位足跡」，陳宏守會長說，若品牌能收集並分析這些寶貴的數據，與產業生態系夥伴相通相連，便能策略運用廣告科技、行銷科技、與數據科技，在疫情新常態中高效執行D2D的任務。「我們已處在一個數位相通、數據相連的行銷環境中，『現在』就是企業佈署數據、使用數據的最好時機！」

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