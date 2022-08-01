百萬Google play用戶注意！這13款惡意App 「沒開啟也會用」恐狂跳廣告

防毒軟體公司McAfee近期在Google Play上發現惡意軟體，將自己包裝為乾淨的App，可以協助刪除垃圾或更新電池狀態，實際上卻是不斷向用戶推送廣告。

根據McAfee網站指出，多數用戶以為下載App但不執行是安全的，只要不啟動就不會有任何資安疑慮，但被發現的這幾款惡意軟體，即使沒有開啟，也會執行他們的運作，且為了不要讓用戶輕易刪除，他們會將外觀改得相似Google Play的圖樣，或是把自己的名稱改為Google Play或是設定。

這些惡意軟體除了設有自動隱身機制外，還會誘使用戶在裝置上安裝、刪除或下載App時執行軟體，不須打開軟體的狀態下，讓用戶點擊安裝按鈕，然後在手機裡跳出各類廣告。

惡意軟體會將自己外表包裝的很像Google的圖樣，讓用戶不容易刪掉。圖擷自 McAfee

13款惡意軟體目前已遭下架，但用戶仍必須手動刪除已安裝在自己手機或其他裝置的軟體。圖擷自 McAfee

經向Google反應後，這些軟體已被下架，但用戶仍需要在自己從手機裡將App刪除，才能防止廣告一再出現。

根據McAfee所公佈的惡意廣告軟體感染的特定清除工具類型App，共有13款如下：

1.Junk Cleaner 2.EasyCleaner 3.Power Doctor 4.Super Clean 5.Full Clean -Clean Cache 6.Fingertip Cleaner 7.Quick Cleaner 8.Keep Clean 9.Windy Clean 10.Carpet Clean 11.Cool Clean 12.Strong Clean 13.Meteor Clean

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