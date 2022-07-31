每登入必當機？視網膜曝用這App「6分鐘怒一生」 釣出眾多苦主爆共鳴

現代人手機不離身，無論是超商、銀行和行動支付業者，都相繼推出App，只要使用就會有專屬優惠，不過App的瀏覽介面與操作方便程度，也須受到大眾評比。近日網紅視網膜就在臉書上抱怨一間銀行App超難用，關閉程式再打開，會被認定不正常登出，要等6分鐘後才能登入，直喊「6分鐘怒一生」，釣出一排苦主抱怨。

網紅視網膜近日在臉書發文表示，花旗銀行App很難使用，每次一打開程式就會想為何花旗不將App一打開就當機的問題解決，「他們自己人都不用嗎？」，視網膜也透露，每次關閉App程式再開啟，就會被系統認定不正常登出，要等6分鐘後才能登入，這種感覺根本是「6分鐘怒一生」。

貼文一出立刻引發熱烈討論，許多苦主紛紛到視網膜貼文下刷一排留言，「真的！終於有人說出心聲」、「我以為是我的問題～每次都想怒摔手機」、「App真的爛到爆炸，唯一的解是直接用網頁版登入網銀繳費」、「一打開App就當機，難用到不可置信」、「隨便抓個玉山、富邦、國泰的App來用一下，都讓你覺得花旗的App像是清朝末年開發的…」。

視網膜看到眾多苦主留言直呼「太驚嚇」，同時表示他遇到這問題已經有半年以上，「覺得未免也太可怕，沒想到原來是幾乎『所有』人都遇到這個問題，那就更難理解為什麼不解決了」。

實際查看花旗銀行App在App Store有3.8顆星，多數網友確實都抱怨每登入必當機、登入畫面無法動等，花旗銀行開發者則回覆，正致力修復問題，同時也提供用戶解決方法，「為優化您的使用體驗，建議您可在每次使用行動生活家前，先關閉背景中仍在執行的行動生活家App，再重新開啟」。

商品推薦