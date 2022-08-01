美國遊戲訂閱服務最夯是誰？PlayStation Plus拿第1、Xbox Game Pass居老三

在向1099名美國境內電玩遊戲訂閱用戶所作調查，其中PlayStation Plus訂閱使用比例達41%，其次則是亞馬遜推出的串流遊戲服務Luna，比例達39%。

此項調查是在今年5月完成，因此相關誘因並未包含Sony在今年6月推出的新版PlayStation Plus訂閱服務，而微軟旗下Xbox Game Pass訂閱比例則在39%，在此次排名位居第三。

至於其他訂閱服務排名，分別包含Google Play Pass，比例約佔37%，而Netflix Games訂閱比例則佔33%，任天堂旗下Nintendo Switch Online服務則佔32%。另外，蘋果的Apple Arcade服務訂閱比例為27%，EA Play訂閱比例達26%，至於NVIDIA的GeForce NOW訂閱比例達19%，Google的Stadia服務訂閱比例則在18%。

而此次並未入榜服務則是Ubisoft日前推出的Ubisoft+訂閱服務，原因可能與遊戲內容同時包含在與微軟Xbox Game Pass訂閱服務，而後續也確定在新版PlayStation Plus服務提供遊戲有關。

不過，各項服務訂閱比例其實有重疊之處，原因在重度玩家可能同時訂閱使用多款遊戲服務，並非僅固定使用一款訂閱服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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