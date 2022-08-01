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微軟撐過Xbox 360「死亡三紅」力抗Sony 他讚：遊戲市場因而多元發展

聯合新聞網／ 楊又肇

過去曾任微軟Xbox業務負責人，同時也曾擔任SEGA美國分公司總裁暨營運長，現任Unity副總裁的Peter Moore，近期受訪時表示，在Xbox 360主機面臨「死亡三紅」故障的負面形象危機時，曾指示內部團隊發動主機戰爭，同時也認為由微軟與Sony在遊戲市場加入競爭，使得遊戲市場能更加活絡。

在接受Front Office Sports網站的《My Other Passion》Podcast內容專訪時，Peter Moore表示當時面臨Xbox 360主機產生的「死亡三紅」故障負面形象危機，Xbox需要另一股競爭力道才能從危機重新站起，因此指示內部團隊發動主機戰爭，設法在遊戲市場與Sony旗下PlayStation抗衡。

Peter Moore強調這樣的作法並非在玩家之間製造分裂，而是希望能讓遊戲市場更加活絡，藉此讓更多值得遊玩的遊戲進入市場，並且讓玩家有更多選擇。而Peter Moore也認為，若當時微軟並未在「死亡三紅」故障負面形象危機下繼續堅持，遊戲市場或許就不會有現行多元發展規模，同時微軟可能也不會在遊戲市場佔有任何優勢，甚至可能也不會繼續發展Xbox遊戲業務。

加入微軟之前，Peter Moore曾在Reebok任職多年，並且在加入微軟後，開始負責Xbox業務，甚至推動研發Xbox 360，因此後來離開微軟的原因，有部分看法認為與「死亡三紅」故障負面形象危機有關。

離開微軟之後，Peter Moore選擇加入EA (美商藝電)，而其原本在微軟職務則由原本EA全球工作室總裁Don Mattrick接任 (編按：Don Mattrick後來從微軟離開之後，轉任Zynga執行長)。在2021年1月時，Peter Moore加入Unity擔任資深副總裁，並且同時兼任體育與即時娛樂部門總經理。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

戰爭 競爭力

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