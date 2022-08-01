微軟撐過Xbox 360「死亡三紅」力抗Sony 他讚：遊戲市場因而多元發展
過去曾任微軟Xbox業務負責人，同時也曾擔任SEGA美國分公司總裁暨營運長，現任Unity副總裁的Peter Moore，近期受訪時表示，在Xbox 360主機面臨「死亡三紅」故障的負面形象危機時，曾指示內部團隊發動主機戰爭，同時也認為由微軟與Sony在遊戲市場加入競爭，使得遊戲市場能更加活絡。
在接受Front Office Sports網站的《My Other Passion》Podcast內容專訪時，Peter Moore表示當時面臨Xbox 360主機產生的「死亡三紅」故障負面形象危機，Xbox需要另一股競爭力道才能從危機重新站起，因此指示內部團隊發動主機戰爭，設法在遊戲市場與Sony旗下PlayStation抗衡。
Peter Moore強調這樣的作法並非在玩家之間製造分裂，而是希望能讓遊戲市場更加活絡，藉此讓更多值得遊玩的遊戲進入市場，並且讓玩家有更多選擇。而Peter Moore也認為，若當時微軟並未在「死亡三紅」故障負面形象危機下繼續堅持，遊戲市場或許就不會有現行多元發展規模，同時微軟可能也不會在遊戲市場佔有任何優勢，甚至可能也不會繼續發展Xbox遊戲業務。
加入微軟之前，Peter Moore曾在Reebok任職多年，並且在加入微軟後，開始負責Xbox業務，甚至推動研發Xbox 360，因此後來離開微軟的原因，有部分看法認為與「死亡三紅」故障負面形象危機有關。
離開微軟之後，Peter Moore選擇加入EA (美商藝電)，而其原本在微軟職務則由原本EA全球工作室總裁Don Mattrick接任 (編按：Don Mattrick後來從微軟離開之後，轉任Zynga執行長)。在2021年1月時，Peter Moore加入Unity擔任資深副總裁，並且同時兼任體育與即時娛樂部門總經理。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 就是要贏安卓！蘋果iPhone 14 Pro隨顯螢幕「現在才登場」但藏新技術
▪ 【周報】恭喜大家！IG要改回原版囉
▪ 太狂！YouTube這節目連播11小時 網笑太無情：居然有這種影片
▪ 影／醉了嗎？工人誤畫「電流急急棒」路面版 特斯拉全自動駕駛結局好驚人
▪ 【IG夯什麼】超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言