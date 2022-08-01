Google沒有要關Stadia 但關鍵大咖接連離開將變苟延殘喘？

針對近期市場傳聞Google推行的Stadia雲端串流遊戲服務將在今年夏季關閉，Google稍早透過Twitter回應澄清，強調未來依然會持續運作，並且提供更多遊戲服務。

由於目前發展模式與最初提出想法明顯不同，甚至更傾向與外部業者合作，讓外部業者能以Stadia技術打造自有串流遊戲服務，加上前Google Stadia負責人Jade Raymond、Google副總裁暨Stadia產品負責人John Justice等關鍵人物接連離開，而Google也取消自行研發遊戲相關業務，使得Stadia服務未來去向顯然變得有更多不確定性。

但Google稍早回應強調Stadia服務依然會持續運作，同時也會針對Stadia Pro訂閱用戶繼續提供更多免費遊戲，例如預計在8月提供的《黑街聖徒3：復刻版》、《桑塔：半精靈英雄》與《數字謀殺案》，另外包含Ubisoft即將在今年11月推出的《怒海戰記》，以及EA預計今年9月下旬推出的《FIFA 23》都會登上Stadia服務。

不過，基於Google過往許多服務都是在缺乏足夠用戶人數規模後關閉，在目前是否還能吸引更多少人使用，以及在微軟、Sony、NVIDIA、亞馬遜提供類似服務夾擠之下，Stadia服務會不會在某天宣布關閉，或是僅保留技術合作業務，其實都還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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