Backbone推iPhone特製手把 能在手機上玩Sony PS5遊戲

不過，此款特別款控制手把本質上仍與標準版Backbone One相同，一樣具備Backbone app啟動鍵與畫面錄製按鈕，底部也配置3.5mm耳機孔，背面連接部分則加上「PlayStation」標誌，並且提供對應Lightning連接埠的充電孔，主要是針對PS Remote Play app連動使用最佳化。

而其他對應功能，則與標準版相同，一樣支援Google Stadia、微軟Xbox Games Pass等服務，並且提供一年份的Backbone+訂閱服務，其中內含Discord Nitro服務與Apple Arcade服務，但顯然會比標準版少了Xbox Games Pass Ultimate訂閱內容。

除了提供對應iPhone使用版本，Backbone確定會在今年11月推出對應Android版本，同樣會對應PlayStation連動使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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