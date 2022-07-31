永保青春、零緋聞 虛擬明星蔚為潮流
永遠不會老、零緋聞的完美明星當道！韓國企業打造出虛擬明星「Rozy」，能歌善舞加上美麗妝容，在instagram已有超過13萬名追蹤者，更透過CGI技術與人工智慧技術與粉絲進行即時互動，一名粉絲更表示，「我們就像朋友一樣」。而她並非唯一的虛擬明星，各國企業都有各自的虛擬明星，逐漸成為下一波潮流。
塑造完美的明星
《CNN》報導，Rozy是由韓國企業「Sidus Studio X」打造出來的虛擬明星，高度擬真的長相，讓粉絲連連驚呼「這竟然不是真人」。搭配上妝容與服裝的Rozy能歌善舞，至今已經出了兩首單曲，還透過AI與粉絲的即時互動，至今於Instagram上吸引超過13萬名追蹤者。
該企業執行長白昇燁指出，近期許多真人偶像因為醜聞而被杜絕於廣告代言之外，加上虛擬明星還有能於同一時間出現在不同地方、不會變老等優點，逐漸受到廣告代言的青睞，光是於2021年Rozy就為公司帶來超過85萬美金的收入。
該企業主要透過CGI（電腦生成影像）加上AI技術，在社交媒體上打造虛擬明星。而根植於網路平台的新星能夠過po文與粉絲進行互動，如Rozy就曾「瞬間移動」到新加坡小酌一杯。一名粉絲表示，當她追蹤Rozy的時候，她馬上就回追自己，還會在自己的貼文下方留言，強調「我們互動宛如朋友一般。」
各國力攻虛擬商機
虛擬明星成為各國企業都力爭的商機，如韓國SM娛樂公司去年就試圖以人工智慧為基礎，推出4名成員組成的女團「aespa」；美國新創產業也推出虛擬明星Lil Miquela，至今接到不少如CK、Prada大廠牌的代言；巴西企業打造的Lu of Magalu，也在instagram上坐擁接近600萬名粉絲。
仁荷大學消費者行為研究學者表示，各國的虛擬明星往往反應了該國的文化背景與審美觀。她警告說，像 Rozy 這樣的虛擬明星，將使韓國的審美觀更加制式化，並增加女性對整形手術或化妝品的需求，「女人會想要變得跟他們一樣。」
日本則藉由原有的聲優文化，以真人配音的方式，加上數位影像，打造出另一波「虛擬Youtube」（Vtuber）潮流。但《BBC》報導，這些Vtuber成為了匿名的意見領導，能夠繞過許多網路審查，同時也引發不少隱憂。
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