快訊

新竹棒球場爭議 陳宗彥：體育發展當政治砲火 大可不必

聽新聞
test
0:00 / 0:00

請留時間看真．睡覺實境秀！YouTube這節目連播11小時 網笑太無情：居然有這種影片

聯合新聞網／ 綜合報導
鯰魚哥（左）和小哈遭懲罰睡進帳篷一夜，小哈抱怨「這枕頭這麼扁怎麼睡覺」。（翻攝自綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube頻道）
鯰魚哥（左）和小哈遭懲罰睡進帳篷一夜，小哈抱怨「這枕頭這麼扁怎麼睡覺」。（翻攝自綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube頻道）

實境秀真的做好做滿！不少綜藝節目因電視播出時間有限，將多餘或有趣片段放上YouTube。日前最新一集的台視《綜藝3國智》主持人花花（張嘉雲）、大元、小哈（哈孝遠）和鯰魚哥住進帳篷引來不少笑點，想不到節目突出現11小時「一刀未剪睡覺秀」訊息，一度讓網友半信半疑，看到影片後大笑「居然有上傳這種影片。」

台視《綜藝3國智》日前播出暑假企畫「校外教學」單元，花花、大元、小哈（哈孝遠）和鯰魚哥因比套著睡袋行走落敗而需住進帳篷，並分成男女共2組進行。花花在最新一集不滿住進帳篷不斷碎念曝露「心酸」，在過程中電視畫面突然出現「11小時帳篷實錄 一刀未剪禁播版」QRCode訊息，隨後將畫面全程上傳YouTube。

畫面可見小哈與家人對話後，抱怨「這枕頭這麼扁怎麼睡覺」，與鯰魚哥關燈睡覺後，小哈似乎天熱難耐，只好脫掉衣服裸上半身休息，進入夢鄉後開始打呼直到早上，過程真的「一刀未剪」，引起網友討論。

鯰魚哥（左）在睡覺實境秀也說「畫面也夠了吧」，沒想到最後節目上傳11小時睡覺畫面。（翻攝自綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube頻道）
鯰魚哥（左）在睡覺實境秀也說「畫面也夠了吧」，沒想到最後節目上傳11小時睡覺畫面。（翻攝自綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube頻道）

網友看到影片後大笑表示，「第一次看到11小時的，太好笑了。」、「11小時太無情了吧」、「我到底看了什麼」、「要看11小時鮪魚肚」、「誰看的完這麼久啊」、「這才是真．實境秀。」也有人表示，「小哈打呼會全身震動欸」、「鼻鼾聲真的像行雷一樣」、「真心想問小編上傳11小時的片需時多久？」更有多數網友敲碗詢問，「女生帳（篷）的11小時實錄呢？」

《綜藝3國智》上傳11小時睡覺實境秀，可見小哈天熱難耐，脫衣裸上半身睡到早上，讓網友大笑太無情，「真的有這影片」。（翻攝自綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube頻道）
《綜藝3國智》上傳11小時睡覺實境秀，可見小哈天熱難耐，脫衣裸上半身睡到早上，讓網友大笑太無情，「真的有這影片」。（翻攝自綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube頻道）

（※若影片不能直接觀看，請點選這至原YouTube連結觀看）

女生

延伸閱讀

IG已死！新「全螢幕改版」惹超大量負評 外媒：下個沒人用的臉書

圖文教你做／蘋果iPhone App怎麼藏好藏滿不被搜到？4招學起來

蘋果台灣BTS方案開跑送AirPods 2！9QA一次看 他讚提早買仍「補送贈品」原因曝

IG夯什麼／超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？

相關新聞

請留時間看真．睡覺實境秀！YouTube這節目連播11小時 網笑太無情：居然有這種影片

實境秀真的做好做滿！不少綜藝節目因電視播出時間有限，將多餘或有趣片段放上YouTube。日前最新一集的台視《綜藝3國智》主持人花花（張嘉雲）、大元、小哈（哈孝遠）和鯰魚哥住進帳篷引來不少笑點，想不到節目突出現11小時「一刀未剪睡覺秀」訊息，一度讓網友半信半疑，看到影片後大笑「居然有上傳這種影片。」

串流聽周杰倫《最偉大的作品》Spotify、Apple Music獻獨家體驗

華語天王周杰倫睽違6年推出的新專輯《最偉大的作品》話題不斷，網路上也出現了各種MV彩蛋分析文，在串流音樂已成為聽眾接觸最...

鐵粉看過來！Xbox露營配件系列超吸睛 可是…台灣暫時買不到

或許適逢適合露營活動的季節，微軟在Xbox Gear Shop上架一系列以Xbox為主題設計的露營配件，其中包含吊床、露營椅、水壺，以及身上可穿搭的帽子、T恤、短褲、頭巾、外套等。

模仿TikTok「全螢幕」引眾怒 Instagram將逐步改回原版

Instagram近日改版成「全螢幕版面」，引來超級網紅姊妹金卡戴珊及凱莉珍娜在內的許多使用者怒火。執行長莫塞里（Ada...

《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版9月27日登場 曝超多經典元素

日前確定會在今年下半年推出的《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版，稍早由暴雪娛樂確定將在9月27日正式上線。

大陸串流平台B站版權理由下架日本綜藝 網怒：給我正版途徑

大陸微博盛傳，以用戶生成內容（UGC）起家的串流平台Bilibili（B站）以版權理由下架大量用戶上傳的外國綜藝節目，這些節目包含用戶自製的中文字幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。