請留時間看真．睡覺實境秀！YouTube這節目連播11小時 網笑太無情：居然有這種影片

實境秀真的做好做滿！不少綜藝節目因電視播出時間有限，將多餘或有趣片段放上YouTube。日前最新一集的台視《綜藝3國智》主持人花花（張嘉雲）、大元、小哈（哈孝遠）和鯰魚哥住進帳篷引來不少笑點，想不到節目突出現11小時「一刀未剪睡覺秀」訊息，一度讓網友半信半疑，看到影片後大笑「居然有上傳這種影片。」

台視《綜藝3國智》日前播出暑假企畫「校外教學」單元，花花、大元、小哈（哈孝遠）和鯰魚哥因比套著睡袋行走落敗而需住進帳篷，並分成男女共2組進行。花花在最新一集不滿住進帳篷不斷碎念曝露「心酸」，在過程中電視畫面突然出現「11小時帳篷實錄 一刀未剪禁播版」QRCode訊息，隨後將畫面全程上傳YouTube。

畫面可見小哈與家人對話後，抱怨「這枕頭這麼扁怎麼睡覺」，與鯰魚哥關燈睡覺後，小哈似乎天熱難耐，只好脫掉衣服裸上半身休息，進入夢鄉後開始打呼直到早上，過程真的「一刀未剪」，引起網友討論。

鯰魚哥（左）在睡覺實境秀也說「畫面也夠了吧」，沒想到最後節目上傳11小時睡覺畫面。（翻攝自綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube頻道）

網友看到影片後大笑表示，「第一次看到11小時的，太好笑了。」、「11小時太無情了吧」、「我到底看了什麼」、「要看11小時鮪魚肚」、「誰看的完這麼久啊」、「這才是真．實境秀。」也有人表示，「小哈打呼會全身震動欸」、「鼻鼾聲真的像行雷一樣」、「真心想問小編上傳11小時的片需時多久？」更有多數網友敲碗詢問，「女生帳（篷）的11小時實錄呢？」

《綜藝3國智》上傳11小時睡覺實境秀，可見小哈天熱難耐，脫衣裸上半身睡到早上，讓網友大笑太無情，「真的有這影片」。（翻攝自綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube頻道）

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