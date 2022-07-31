鐵粉看過來！Xbox露營配件系列超吸睛 可是…台灣暫時買不到

或許適逢適合露營活動的季節，微軟在Xbox Gear Shop上架一系列以Xbox為主題設計的露營配件，其中包含吊床、露營椅、水壺，以及身上可穿搭的帽子、T恤、短褲、頭巾、外套等。

在此之前，微軟已經透過Xbox Gear Shop一系列主題周邊，並且將Xbox主題融入設計，藉此作為另類品牌行銷。而此次推出的露營配件系列，同樣也在設計結合Xbox元素，甚至在T恤等設計加上控制手把上的「A」、「B」、「X」、「Y」按鍵符號，以及Xbox標誌，同時底色更以Xbox代表綠色為主。

而售價大致維持在可接受範圍內，相比多數露營品牌配件價位相對便宜，但重量、材質設計自然會有差異，如果只適用於一般休閒取向的露營活動，基本上還算堪用。至於服飾方面，微軟主要與以遊戲元素設計服飾的Dotexe合作此次周邊配件。

不過，此系列周邊配件目前僅在美國境內銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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