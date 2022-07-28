大陸串流平台B站版權理由下架日本綜藝 網怒：給我正版途徑

大陸微博盛傳，以用戶生成內容（UGC）起家的串流平台Bilibili（B站）以版權理由下架大量用戶上傳的外國綜藝節目，這些節目包含用戶自製的中文字幕。

根據網傳截圖，部分被下架影片的上傳者（「up主」）屬於「字幕組」。字幕組是一些翻譯海外電視或網路平台內容，製作字幕並壓制成影片搬運至中國平台，以供人網上播放或下載的網路民間團體，多數字幕組自稱是非牟利性質。有網友聯想到近年來中國針對一些大型字幕組的嚴厲打擊，認為兩件事有關聯。

據微博認證「資深娛評人 微博娛評團成員」帳號「@娛Ms」發文，「字幕組UP主發文稱因版權原因B站二創譯制外國綜藝將面臨下架！突然想到了當年的人人影視字幕組了」。

據其展示的截圖，「生草字幕組」在B站發文稱，「外國綜藝將在某站滅絕」、「專門翻譯外國綜藝的字幕組遲早藥丸（要完）」、「這個站已經不是你們當年熟悉的站了」。該字幕組還提到，個人收藏的B站外國綜藝連結日漸被刪除，又指字幕組過往採取的曲線處理方法，例如重新上傳，也都難以再對抗封殺。

根據貼文包括的截圖，有人過月前上傳已加上中文字幕和解說的兩條日本綜藝節目片段，分別約10分鐘及16分鐘，狀態已顯示為「鎖定」，站方亦說明是收到權利人「TV TOKYO Corporation」（東京電視台）侵權申訴，及按照著作權法等法規對該影片下架處理。

另有字幕組發聲明表示，自今年4月以來上傳在B站的日本綜藝「Kinpuru」1小時版本，皆已被下架，又呼籲追蹤者今後「且看且珍惜」。釋出的截圖顯示，站方稱是收到權利人「Nippon Television Network Corporation」（日本電視台）的侵權申訴。

針對B站因版權理由下架外國綜藝，雖然有網友認為B站做法是維護版權的無可厚非之舉，但留言區及話題討論頁大部分網民對此事卻頗有微詞。

他們認為，正版引進外國綜藝面臨審查機制等現實上的困難，民眾無法透過正版渠道觀看許多外國綜藝，了解他們偶像正在發生的事情，認為在版權意識抬頭的今天，熱愛觀看外國綜藝的受眾成為了「受害者」。

有網友認為缺少觀看正版的途徑：

「給我一個看正版的途徑」 「那咋整？以後外國的內容上哪看去？？？總不能番（翻牆）吧？遵紀守法的人想看點外面的東西就這麼難啊？」 「說盜版活該下架的你倒是給我一個看正版的途徑啊😅一邊抄別人一邊又裝模作樣搞版權意識。。。版權意識是只定給觀眾的嗎」 「不看外國綜藝難道看你這國內尷尬到摳腳的智障綜藝嗎」 「沒版權是該下架，那有版權的老友記為甚麼被刪減？有版權的搜狐美劇又怎麼爆炸了？裝錘子外賓，明明壓根就不引進，偶爾引進了揮着大剪刀亂剪，每天內娛醜男爛劇齊飛，吃屎吃出高級感了？ 」 「喜事！文化自信的第二步 p民看甚麼洋垃圾！都給趙老爺去看國內無腦撕必or戀愛綜藝」 「不知道說甚麼 生為簡中人我先反思吧要不」 「在收緊了」

不過，也有網友批評發表上述言論者缺乏版權意識，已將看盜版視為理所當然、不容置疑的事，缺乏對他人創作和行業生態的尊重。

事件也引起不少人回想起大陸最大字幕組「人人影視」遭封殺。2021年2月3日，上海警方通報拘捕大陸最大字幕組「人人影視」的14名成員，指他們涉嫌侵犯影視作品著作權，透過收取會員費、廣告費和出售侵權作品等方式，2018年以來非法牟利逾1600萬人民幣。

當時，不少大陸網友湧進人人影視的微博留言，將其微博變成「哭牆」，他們一面抱怨警方執法「欠缺人情」，一面哀歎有中文翻譯的盜版海外劇無法再唾手可得。不過，亦有字幕組業內人士彼時接受《香港01》訪問時指，人人影視「為了追逐利益而用盡手段」，是行業內的「毒瘤」。

B站下架外國綜藝的理由是甚麼？

B站在影片下架的說明中提到，收到權利人侵權申訴，及按照著作權法等法規對該影片下架處理。

網友對此表達最多的不滿是？

大陸受限於監管等原因，許多外國節目都未能正版引進，若不經盜版渠道則很難收看。

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文章授權轉載自《香港01》

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