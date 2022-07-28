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IG已死！新「全螢幕改版」惹超大量負評 外媒：下個沒人用的臉書

聯合新聞網／ 綜合報導
路透社
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社群平台Instagram最近再度改版成全新「全螢幕版面」，卻因此引來大量怒火，連擁3.2億粉絲的超級網紅金卡戴珊都出聲「反對IG抖音化」。執行長莫塞里昨天對此出面回應，聲稱「影音將是趨勢」。科技媒體《Verge》因此作出評論，認為IG不顧使用者感受，完全拋棄自己特色後，只能像Facebook一樣慢慢邁入死亡。

《Verge》作者羅佩托(Elizabeth Lopatto)昨天以「莫塞里為IG宣判死刑」為題，指出IG以照片分享平台起家，後來才陸續加入限時動態、IGTV等功能。而在每次改版後，都會用演算法減少舊功能的曝光，讓使用者被迫去使用新功能。而後來新推出的「探索」功能更糟糕，除了減少原有訂閱帳號出現的機會，還會隨機插入沒有訂閱的影音內容，同時塞入更多廣告。讓原本只為看貓照片而使用IG的她相當不適應。

不只是她，許多個人用戶和大型商業型用戶都為此抱怨，IG官方的回應卻並不十分積極。執行長莫塞里指出，使用者的不滿不是因為改版改得不好，而因「演算法還不夠完善」，而就算他們不做任何改版，「使用者們也正在往影音內容移動」。他認為，現今使用者更加喜歡觀看和發布影音內容，IG所做的一切都只是順應趨勢而已。

羅佩托認為，IG目前有兩大問題：一是人們須要勉強自己去「適應」演算法；二是他的改變恰好把喜歡他原本優點的使用者趕走。IG將因此難以避免地「臉書化」，會有越來越多的使用者離去。

她還批評，即使臉書公司改名成Meta，大張旗鼓說要發展「元宇宙」，到現在卻仍然如同空中樓閣，沒有人確切知道到底會是什麼樣子。Meta公司不在乎使用者感受，只想吃老本，榨出平台的剩餘價值，IG不再是分享照片的優質平台，取而代之的是各種品質低劣的廣告，在某種意義上，IG的時代已經過去了。

話題姊妹花凱莉珍娜（Kylie Jenner）與金卡戴珊（Kim Kardashian）在限時動態上點名Instagram，要它「不要想成為TikTok」。(取材自the verge)
話題姊妹花凱莉珍娜（Kylie Jenner）與金卡戴珊（Kim Kardashian）在限時動態上點名Instagram，要它「不要想成為TikTok」。(取材自the verge)

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