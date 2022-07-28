畫作「無限放大」有完沒完引23萬人朝聖 原來原理全靠它完成

數位世界的畫中畫真的超神奇！一名網友貼出一段影片，驚訝為何把圖片放大之後還能再無限放大看到裡頭的畫作，直呼「有完沒完？」引起網友朝聖，也好奇到底怎麼製作出這神奇作品。

一名網友在Dcard以「有完沒完？」為題貼出一段影片，上頭可見一開始有小女孩在房間裡畫畫，透過手指觸控將該影像的牆上畫作放大後，裡頭又是一番新世界，是一顆大蘋果和男子的互動，隨後又放大窗戶，可看見後頭的火車景象，再進入一旁的相機世界，無限延伸的景象相當特別有趣。

放大背後的窗戶又有新景象，還能看到火車車內乘客的一舉一動，相當有趣。該圖吸引23萬粉絲按讚。（翻攝自Vaskange推特）

該影片引起不少網友朝聖，表示「這到底怎麼做的」、「是向量圖嗎」、「好讚喔，好像跟著一起環遊世界的感覺」、「這個圖真的是高解析」，還有人開玩笑表示，「越看越焦慮（指看不完）是正常的嗎？」、「為什麼那顆（綠）蘋果一直出現」、「如果這是大家來找碴、或威力在哪兒的遊戲，我一定幹爆這個畫家。」

不是向量圖也並非超高畫質，那無限畫作是怎麼出現呢？有網友找到推特原作，提到是利用iOS App「Endless Paper」去完成，並表達希望能在他作品中「發現更多無限故事」，該影片也吸引超過23萬人在推特按讚。

The original video of my artwork here.

Stay tuned, to discover more infinite stories! pic.twitter.com/4J4pPXUd49 — Vaskange (@Vaskange) 2022年7月26日

「Endless Paper」App官網也展示一段作品，以往可能想在紙上發揮想法時，卻被空間限制住行動，在該款App提供無限畫布，可在其中作筆記及圖表延展，直觀地表達自身想法，不受物理限制，「每個大創意都是從小事開始的」。功能相當強大。

「Endless Paper」App官網表示，該App提供無限畫布，可在其中作筆記及圖表延展，直覺表達自己的想法。（翻攝自「Endless Paper」官網）

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