IG夯什麼／超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？
IG Reels（Instagtam Reels）短影音興起之後，不少濾鏡和影片拍攝手法相繼登場，《聯合新聞網》不定期推出「IG夯什麼」單元，來網搜有趣的濾鏡和影片拍攝模式報你知！
日前超夯的「哭哭濾鏡」已在IG流行好幾個月，一度還傳出是來自安柏赫德崩潰的表情，引來不少網友討論。現在台灣也掀起「哭哭」風潮，小S拍大S老公具俊曄、YouTube頻道「馬丁垃圾話」日前和好友拍攝日常吃播片，哭著臉配上「好久沒吃蛋糕」、「米糕好吃嗎」的對話，點燃不少笑點。
不過「哭哭濾鏡」到底要在哪做呢？《聯合新聞網》就帶你操作並實測功能！其實這超逼真的「哭哭濾鏡」並非IG內建的濾鏡，而是需先下「Snap」App在裡頭使用。
Snap下載點
．iOS版：https://apps.apple.com/tw/app/snapchat/id447188370
．Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android&hl=zh_TW&gl=US
下載「Snap」並註冊後，可在拍照功能左上角搜尋「crying」，拍照時就會即時出現哭哭樣，可拍攝照片或影片後存檔。
經《聯合新聞網》實測，哭哭濾鏡真的超逼真：
1.小編戴眼鏡也能變成哭臉樣，一度還撞臉酷龍具俊曄模樣（謎之音：酷龍不排除喊告）。
2.臉笑與不笑都是也是哭哭，大笑比不笑更為「悲傷」。
3.人數上最多2人，第3人則會是正常模樣。
4.翻拍照片也會讓照片上的人變哭臉。
拍完「哭哭濾鏡」後，就可將照片或影片上傳至IG限動或是一般發布即完成！若偷偷拍朋友吃飯模樣，笑點更加倍喔，但可別因此傷感情啊。
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