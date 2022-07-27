IG夯什麼／超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？

IG Reels（Instagtam Reels）短影音興起之後，不少濾鏡和影片拍攝手法相繼登場，《聯合新聞網》不定期推出「IG夯什麼」單元，來網搜有趣的濾鏡和影片拍攝模式報你知！

日前超夯的「哭哭濾鏡」已在IG流行好幾個月，一度還傳出是來自安柏赫德崩潰的表情，引來不少網友討論。現在台灣也掀起「哭哭」風潮，小S拍大S老公具俊曄、YouTube頻道「馬丁垃圾話」日前和好友拍攝日常吃播片，哭著臉配上「好久沒吃蛋糕」、「米糕好吃嗎」的對話，點燃不少笑點。

YouTube頻道「馬丁垃圾話」日前和好友拍攝日常吃播片，哭著臉配上吃美食的模樣，讓不少粉絲直呼好好笑。（翻攝自YouTube頻道「馬丁垃圾話」）

YouTube頻道「馬丁垃圾話」日前和好友拍攝日常吃播片，哭著臉配上吃美食的模樣，讓不少粉絲直呼好好笑。（翻攝自YouTube頻道「馬丁垃圾話」）

不過「哭哭濾鏡」到底要在哪做呢？《聯合新聞網》就帶你操作並實測功能！其實這超逼真的「哭哭濾鏡」並非IG內建的濾鏡，而是需先下「Snap」App在裡頭使用。

下載「Snap」並註冊後，可在拍照功能左上角搜尋「crying」，拍照時就會即時出現哭哭樣，可拍攝照片或影片後存檔。

哭哭濾鏡其實透過「Snap」App完成，只要在拍照地方搜尋「crying」就能拍照囉！（圖／聯合新聞網）

經《聯合新聞網》實測，哭哭濾鏡真的超逼真：

1.小編戴眼鏡也能變成哭臉樣，一度還撞臉酷龍具俊曄模樣（謎之音：酷龍不排除喊告）。

「哭哭濾鏡」戴上眼鏡也有用，小S也曾用該濾鏡拍酷龍具俊曄模樣，沒想到兩者哭起來鏡撞臉（謎之音：酷龍不排除喊告）。（圖／聯合新聞網、翻攝自小S IG）

2.臉笑與不笑都是也是哭哭，大笑比不笑更為「悲傷」。

用「哭哭濾鏡」，笑與不笑都會是哭的模樣，若大笑（右）反而會比不笑「哭更慘」。（圖／聯合新聞網）

3.人數上最多2人，第3人則會是正常模樣。

小編實測哭哭濾鏡，果然真的很悲傷，最多只能2人「同時哭泣」。（圖／聯合新聞網）

4.翻拍照片也會讓照片上的人變哭臉。

翻拍酷龍具俊曄IG照片，也會變成「哭哭模樣」。（圖／聯合新聞網）

拍完「哭哭濾鏡」後，就可將照片或影片上傳至IG限動或是一般發布即完成！若偷偷拍朋友吃飯模樣，笑點更加倍喔，但可別因此傷感情啊。

拍完「哭哭濾鏡」照片或影片，就可透過IG發布一般貼文或限動喔，相當方便。（圖／聯合新聞網）

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