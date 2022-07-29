《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版9月27日登場 曝超多經典元素

日前確定會在今年下半年推出的《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版，稍早由暴雪娛樂確定將在9月27日正式上線。

在《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版中，玩家將再次對抗《魔獸世界》經典反派人物—巫妖王阿薩斯．米奈希爾，所有擁有《魔獸世界》遊戲時間的玩家都能體驗資料片完整內容，無須額外付費，同時此資料片將在台灣時間9月27日上午6點與全球同步上線，並且於所有《魔獸世界：燃燒的遠征》經典版伺服器開放遊玩。

為了對抗巫妖王，玩家將踏上一段凶險萬分的旅程，穿越北裂境大陸上的冰封森林與積雪山峰—暴雪歷代資料片中曾推出過的最大陸地地圖 (不過，此項紀錄將被未來即將推出的《魔獸世界：巨龍崛起》資料片超越)。玩家將在此地見識《魔獸世界》遊戲中最壯麗的景色之一，並且體驗深受玩家喜愛的劇情，克服接踵而來的艱困挑戰、攻下冰冠城塞並打敗艾澤拉斯有史以來最危險的敵人之一。

「《巫妖王之怒》的經典場面有許多元素，包括天寒地凍的遼闊地圖、獨特的地城與團隊副本、阿薩斯王子的故事，及其扣人心弦的結局。」《魔獸世界》執行製作人 Holly Longdale 表示：「這些元素是玩家以及暴雪員工如此鍾愛這部資料片的原因之一。我們期待讓回鍋的老玩家重溫原汁原味的經典體驗，也期待為第一次踏上艾澤拉斯的新玩家帶來一場精彩冒險。」

隨著《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版上線，暴雪娛樂將同時推出讓人聞風喪膽的死亡騎士英雄職業，此職業將向所有玩家開放，起始等級為55級。

死亡騎士曾效力於巫妖王麾下，擅於使用黑暗魔法與符能打敗敵人。我們加入了《魔獸世界》原版的成就系統，讓玩家可以透過多種不同的遊戲成就來慶祝自己的勝利。此外，遊戲也將加入銘文學專業技能，這樣玩家就可以刻出擁有強化技能效果的雕紋，強化效果可以改變法術和技能的外觀，甚至是性質。

玩家可以體驗來自《巫妖王之怒》版本總計13座讓人難忘的地城，在過程中挑戰自己的戰鬥技巧並測試新技能，例如安卡罕特：古王國，玩家將在那裡與古神尤格薩倫的手下展開激戰。此外，玩家也有機會再次見證「斯坦索姆的抉擇」，重現魔獸歷史上的經典悲劇，這起事件最後導致了阿薩斯王子的沉淪。

而針對想體驗高難度挑戰的玩家，此次資料片總共推出9個不同的團隊副本，包括來自《魔獸世界》資料片推出前版本的納克薩瑪斯與奧妮克希亞的巢穴副本 (更新版本)，其中也包含迎接巫妖王故事精彩結局的冰冠城塞副本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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