快訊

週刊爆「黃嘉千在台灣、加拿大都遭夏克立施暴」 枕頭險成凶器

早晨財經速解讀／00900下周一公告配息 殖利率能多高？沃爾瑪財報嚇跌零售股利空出盡？

前董座瞞虧損騙金管會增資 如興併5倍大港商由盛轉衰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google Play Store十周年 換上新標誌、4色面積有變化

聯合新聞網／ 楊又肇

從前身為2008年開始推行的Android Market服務，到2012年更名為Google Play Store之後，Google此項軟體市集服務至今已經推行超過10年。

若將Android Market推行時期也一併計算的話，其實Google的軟體市集服務應該推出14年以上，但在2012年更名為Google Play Store，實際上是從原本僅提供app內容下載、銷售，額外增加電影、影集、電子書等數位內容，藉此讓軟體市集銷售項目更豐富，同時也加入可訂購Google推行硬體的服務。

推行至今，Google Play Store已經在全球超過190個國家市場提供服務，並且在每月吸引超過25億人下載使用。同時期間也做了不少調整，例如在2018年開始將Google Play書報攤 (Newsstand)更名為Google新聞 (Google News)，另外也在2020年將Google Music下架，並且將其轉為YouTube Music，期間更將原本電影與電視項目移轉到Google TV app。

甚至在介面部分，Google Play Store更多次調整服務標誌、操作邏輯，以及內容呈現形式，另外也針對下載使用安全加入內容審核、Google Play Protect安全掃描，近期更因應各地區要求，開始允許開發者在app內使用第三方支付服務完成交易。

而配合此次以Google Play Store名稱推行服務超過10年，Google除了再次宣布調整Google Play Store標誌 (主要將紅、黃、藍、綠色彩調整成Google品牌標誌相同色調，更讓四色面積佔比變得一致)，更宣布透過Play Points Home開啟「賺取」頁面的特別活動，即可在24小時內購買Google Play Store內上架項目，即可獲得10倍點數回饋。

至於在台灣地區，Google更強調台灣有相當豐富的開發生態，甚至使用貢獻度更在全球市場擠入前5位，因此從過去以來始終受到總部重視，因此也投入許多發展資源，例如先前在PC平台推行的Google Play遊戲就選擇先在台灣推出測試版，藉此累積更多實際使用體驗意見。

此外，Google在台灣也積極支持遊戲開發，例如從2015年開始參與、贊助台北遊戲開發者論壇，同時在2016年於Google Play Store推出獨立製作遊戲專區，讓更多獨立製作遊戲可以被看見，甚至在2017年增加MIT台灣開發遊戲專區，讓更多台灣製作遊戲可以吸引更多人遊玩，後續更藉由Google一級玩家計畫、Google Play|MIT開發者網站、Google Play開發學習中心與Start on Android計畫等資源，讓更多開發者能藉由Google Play Store取得充足的發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

標誌 電影

延伸閱讀

蛤？亞馬遜力推No.1烤肉架是....Google Pixel Buds Pro耳機 原因出在這

限時2天！Google Play消費享Play Points 10倍點數回饋

Google Play在台深耕10年 助開發者走向國際

KPI誰說了算？Google台灣人資長透露全球大公司這麼做

相關新聞

全家族認證討厭IG新設計！金卡戴珊姐妹：不要想成為TikTok 百萬人按讚

美國話題姐妹花凱莉珍娜（Kylie Jenner）與金卡戴珊（Kim Kardashian）25日在限時動態上點名Instagram，要它「不要想成為TikTok」，擁有上億粉絲的兩姐妹貼文擁有超過110萬讚數與分享。

這社交軟體打敗IG！主打「不能修圖」卻成蘋果App下載第一名

一款標榜展現真實自我的社交軟體「BeReal」，最近突然爆紅，在iOS下載榜上獨占鰲頭好幾周。和目前流行的社交平台不同，他不但不能修圖、還只能在他規定的發文時間上傳照片。雖然在使用上有許多限制，卻引來許多喜愛嘗鮮的年輕人使用，認為這樣的玩法十分新鮮有趣。

蛤？亞馬遜力推No.1烤肉架是....Google Pixel Buds Pro耳機 原因出在這

逛拍賣或逛購物網站，常會看網站推薦的商品了解新資訊，不過最近有國外網友發現部分購物網站的商品推薦「走鐘」，產品不是跟自己原本看的不同，不然就是該推薦產品跟其他類別毫無相關，引起不少笑點。

粉絲快看！《Switch運動》明更新 跟著新垣結衣用腳踢球、4大改革一次看

任天堂體感運動遊戲《Nintendo Switch運動（Nintendo Switch Sports）》推出後吸引不少玩家上線動起來拚排位，其中足球部分僅1模式可用腳踢球，其他仍用「手部」踢球，似乎少了一點樂趣。Switch運動要在明（27）日迎來第一波更新，真的可以用「腳」體感踢球啦！秋季將會更新高爾夫球運動，《聯合新聞網》為你整理這次更新4大點：

串流聽周杰倫《最偉大的作品》Spotify、Apple Music獻獨家體驗

華語天王周杰倫睽違6年推出的新專輯《最偉大的作品》話題不斷，網路上也出現了各種MV彩蛋分析文，在串流音樂已成為聽眾接觸最...

Google Play Store十周年 換上新標誌、4色面積有變化

從前身為2008年開始推行的Android Market服務，到2012年更名為Google Play Store之後，Google此項軟體市集服務至今已經推行超過10年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。