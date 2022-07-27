Google Play Store十周年 換上新標誌、4色面積有變化

從前身為2008年開始推行的Android Market服務，到2012年更名為Google Play Store之後，Google此項軟體市集服務至今已經推行超過10年。

若將Android Market推行時期也一併計算的話，其實Google的軟體市集服務應該推出14年以上，但在2012年更名為Google Play Store，實際上是從原本僅提供app內容下載、銷售，額外增加電影、影集、電子書等數位內容，藉此讓軟體市集銷售項目更豐富，同時也加入可訂購Google推行硬體的服務。

推行至今，Google Play Store已經在全球超過190個國家市場提供服務，並且在每月吸引超過25億人下載使用。同時期間也做了不少調整，例如在2018年開始將Google Play書報攤 (Newsstand)更名為Google新聞 (Google News)，另外也在2020年將Google Music下架，並且將其轉為YouTube Music，期間更將原本電影與電視項目移轉到Google TV app。

甚至在介面部分，Google Play Store更多次調整服務標誌、操作邏輯，以及內容呈現形式，另外也針對下載使用安全加入內容審核、Google Play Protect安全掃描，近期更因應各地區要求，開始允許開發者在app內使用第三方支付服務完成交易。

而配合此次以Google Play Store名稱推行服務超過10年，Google除了再次宣布調整Google Play Store標誌 (主要將紅、黃、藍、綠色彩調整成Google品牌標誌相同色調，更讓四色面積佔比變得一致)，更宣布透過Play Points Home開啟「賺取」頁面的特別活動，即可在24小時內購買Google Play Store內上架項目，即可獲得10倍點數回饋。

至於在台灣地區，Google更強調台灣有相當豐富的開發生態，甚至使用貢獻度更在全球市場擠入前5位，因此從過去以來始終受到總部重視，因此也投入許多發展資源，例如先前在PC平台推行的Google Play遊戲就選擇先在台灣推出測試版，藉此累積更多實際使用體驗意見。

此外，Google在台灣也積極支持遊戲開發，例如從2015年開始參與、贊助台北遊戲開發者論壇，同時在2016年於Google Play Store推出獨立製作遊戲專區，讓更多獨立製作遊戲可以被看見，甚至在2017年增加MIT台灣開發遊戲專區，讓更多台灣製作遊戲可以吸引更多人遊玩，後續更藉由Google一級玩家計畫、Google Play|MIT開發者網站、Google Play開發學習中心與Start on Android計畫等資源，讓更多開發者能藉由Google Play Store取得充足的發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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