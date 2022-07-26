快訊

曝黨內傳換堅！高嘉瑜憂林智堅說不清論文 恐釀「1屍5命」

新竹棒球場爭議延燒 蔡總統取消出席中職明星賽

牛奶變貴了！光泉鮮乳、調味乳、乳香世家明起漲價 漲幅最高達9％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這社交軟體打敗IG！主打「不能修圖」卻成蘋果App下載第一名

聯合新聞網／ 綜合報導
照片分享應用軟體「BeReal」正在Z世代用戶間爆紅。 圖／擷自網路
照片分享應用軟體「BeReal」正在Z世代用戶間爆紅。 圖／擷自網路

一款標榜展現真實自我的社交軟體「BeReal」，最近突然爆紅，在iOS下載榜上獨占鰲頭好幾周。和目前流行的社交平台如Instagram、TikTok不同，他不但不能修圖、還只能在他規定的發文時間上傳照片。雖然在使用上有許多限制，卻引來許多喜愛嘗鮮的年輕人使用，認為這樣的玩法十分新鮮有趣。

根據彭博社報導，BeReal一天一天只能發文一次，App每天會不定時發送一則通知「該展現真實了」，使用者須在2分鐘內打開App，按下拍照紐，系統會同時開啟前鏡頭和後鏡頭，紀錄下最真實的當下。沒有立即上傳的用戶會被標記為「遲到」。而在上傳自己的照片之前，你也沒有辦法看到其他人上傳的照片。

BeReal 在2020年由法國團隊推出，在累積一定知名度後，今年才開始在美國年輕人中流行起來，7月中更達到單周170萬次的下載量，甚至一度造成系統當機，許多人在照相或上傳相片時遇到困難，也因此引來大量負評。即使如此，BeReal仍然擁有極高的繼續使用率，一半的使用者在七天後仍沒有刪除它，相較其他App平均35%的留存率高得多。

有使用者表示，「我覺得這App很有趣，他不像Instagram或Snapchat有很多種濾鏡，我喜歡這樣更直接的方式」，還有人說「有時候會覺得像在交作業，但App會適時修正，讓人重新感到有趣」；但也有人認為這樣的限制很難用「我總是錯過該拍照的時刻，到最後還是沒辦法使用。」

圖／截自App
圖／截自App

圖／截自App
圖／截自App

圖／截自App
圖／截自App

社交 Instagram

延伸閱讀

Z世代新寵「BeReal」照片分享app 是真爆紅還是炒作？

搭訕正妹對話曝！他被打槍爆氣：LINE這功能超爛

比魔術橡皮擦更威！Pixel 6a藏神功能、照片1秒變「單純」 這2款手機也比照更新

蛤？亞馬遜力推No.1烤肉架是....Google Pixel Buds Pro耳機 原因出在這

相關新聞

蛤？亞馬遜力推No.1烤肉架是....Google Pixel Buds Pro耳機 原因出在這

逛拍賣或逛購物網站，常會看網站推薦的商品了解新資訊，不過最近有國外網友發現部分購物網站的商品推薦「走鐘」，產品不是跟自己原本看的不同，不然就是該推薦產品跟其他類別毫無相關，引起不少笑點。

粉絲快看！《Switch運動》明更新 跟著新垣結衣用腳踢球、4大改革一次看

任天堂體感運動遊戲《Nintendo Switch運動（Nintendo Switch Sports）》推出後吸引不少玩家上線動起來拚排位，其中足球部分僅1模式可用腳踢球，其他仍用「手部」踢球，似乎少了一點樂趣。Switch運動要在明（27）日迎來第一波更新，真的可以用「腳」體感踢球啦！秋季將會更新高爾夫球運動，《聯合新聞網》為你整理這次更新4大點：

影／AirPods立大功？警透過這功能飛車追逐 活逮2名竊車嫌犯

說到 Apple 蘋果產品的追蹤定位功能，近年來最知名的就是 AirTag 藍牙追蹤器，同時也引發一連串的爭議，但是你聽過警察透過 AirPods 藍牙耳機鎖定竊車案並與嫌犯飛車追逐嗎？

這社交軟體打敗IG！主打「不能修圖」卻成蘋果App下載第一名

一款標榜展現真實自我的社交軟體「BeReal」，最近突然爆紅，在iOS下載榜上獨占鰲頭好幾周。和目前流行的社交平台不同，他不但不能修圖、還只能在他規定的發文時間上傳照片。雖然在使用上有許多限制，卻引來許多喜愛嘗鮮的年輕人使用，認為這樣的玩法十分新鮮有趣。

蘋果想除30%「蘋果税」惡名？Netflix訂戶有望直接App連官網註冊

蘋果開始開放外部開發商導引使用者前往外部連結，不再受限於蘋果支付系統。未來Netflix的蘋果用戶，在iPhone和iPad上可以直接被導引到Netflix的官方網站，進行註冊流程，不被侷限於蘋果系統。

串流聽周杰倫《最偉大的作品》Spotify、Apple Music獻獨家體驗

華語天王周杰倫睽違6年推出的新專輯《最偉大的作品》話題不斷，網路上也出現了各種MV彩蛋分析文，在串流音樂已成為聽眾接觸最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。