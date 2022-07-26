這社交軟體打敗IG！主打「不能修圖」卻成蘋果App下載第一名

一款標榜展現真實自我的社交軟體「BeReal」，最近突然爆紅，在iOS下載榜上獨占鰲頭好幾周。和目前流行的社交平台如Instagram、TikTok不同，他不但不能修圖、還只能在他規定的發文時間上傳照片。雖然在使用上有許多限制，卻引來許多喜愛嘗鮮的年輕人使用，認為這樣的玩法十分新鮮有趣。

根據彭博社報導，BeReal一天一天只能發文一次，App每天會不定時發送一則通知「該展現真實了」，使用者須在2分鐘內打開App，按下拍照紐，系統會同時開啟前鏡頭和後鏡頭，紀錄下最真實的當下。沒有立即上傳的用戶會被標記為「遲到」。而在上傳自己的照片之前，你也沒有辦法看到其他人上傳的照片。

BeReal 在2020年由法國團隊推出，在累積一定知名度後，今年才開始在美國年輕人中流行起來，7月中更達到單周170萬次的下載量，甚至一度造成系統當機，許多人在照相或上傳相片時遇到困難，也因此引來大量負評。即使如此，BeReal仍然擁有極高的繼續使用率，一半的使用者在七天後仍沒有刪除它，相較其他App平均35%的留存率高得多。

有使用者表示，「我覺得這App很有趣，他不像Instagram或Snapchat有很多種濾鏡，我喜歡這樣更直接的方式」，還有人說「有時候會覺得像在交作業，但App會適時修正，讓人重新感到有趣」；但也有人認為這樣的限制很難用「我總是錯過該拍照的時刻，到最後還是沒辦法使用。」 圖／截自App

圖／截自App

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